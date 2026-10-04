Así estará el tiempo en Entre Ríos este domingo: cuándo podrían volver las precipitaciones

Entre Ríos tendrá este domingo 4 de octubre una jornada sin lluvias previstas, con temperaturas máximas de entre 22 y 24 grados. El tiempo permitirá disfrutar de actividades al aire libre durante la tarde, cuando se esperan períodos de sol en las localidades relevadas.

El comienzo del día será fresco, con mínimas de 7 grados en Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, y de 11 grados en Paraná, La Paz, Villaguay, Concordia y Federal. También se prevén nieblas o neblinas durante las primeras horas en distintos puntos de la provincia.

Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional que muestran las imágenes consultadas, la probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada en esas siete ciudades. La estabilidad continuará al inicio de la semana, mientras que el miércoles aparece como el próximo día con posibilidades de lluvia.

Cómo estará la tarde en las distintas ciudades

En Paraná, La Paz y Villaguay, la máxima llegará a 24 grados. Para la tarde se anticipa cielo parcialmente nublado, mientras que hacia la noche aumentará la nubosidad y la temperatura rondará los 16 grados.

Concordia y Federal también tendrán máximas de 24 grados, con períodos soleados durante la tarde y mayor presencia de nubes al finalizar el día. Los vientos previstos para ambas localidades tendrán velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante buena parte de la jornada.

En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, la tarde será algo más fresca, con máximas de 22 grados y cielo mayormente despejado. Por la noche se espera un aumento de la nubosidad, con temperaturas cercanas a los 15 grados y sin precipitaciones previstas.

El inicio de semana mantendrá la estabilidad

Para el lunes 5, el tiempo seguirá sin lluvias en las ciudades consultadas. Paraná, La Paz y Villaguay tendrán mínimas de 14 grados y máximas de 23, mientras que Concordia y Federal alcanzarán los 24 grados. En Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, los valores oscilarán entre 11 y 23 grados.

El martes 6 también presenta una probabilidad de precipitaciones del 0%, con cielo parcialmente nublado. Las máximas llegarán a 24 grados en Paraná, La Paz y Villaguay, y se ubicarán en 22 grados en Concordia, Federal, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.

El cambio podría llegar el miércoles 7 por la tarde o la noche. Para esa franja, los pronósticos muestran una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40% en las siete localidades, con lluvias en el sudeste y posibilidad de tormentas en otros sectores de Entre Ríos.

Qué temperaturas se esperan hacia el cierre

La diferencia más marcada del miércoles estará en las temperaturas. Mientras Paraná, La Paz, Villaguay, Concordia y Federal tendrán máximas de 23 grados, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay quedarían en 16 grados, con mínimas de 14.

Para el jueves 8 se prevén máximas de 23 grados en las localidades del centro y norte relevadas, y de 21 grados en las dos ciudades del sudeste. Las probabilidades de lluvia serán bajas: del 0% en Paraná, La Paz y Villaguay, y de hasta el 10% en determinados períodos de las otras localidades.

El viernes 9 y el sábado 10, las máximas bajarían a 19 grados en las siete ciudades. Predominará la nubosidad, con posibilidades de precipitaciones de hasta el 10% en algunas franjas. Así, el pronóstico anticipa un domingo estable, un comienzo de semana sin lluvias y una posible interrupción de esas condiciones hacia el miércoles.