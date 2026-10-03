Orgullo entrerriano: joven entrerriano volvió a ser campeón nacional de powerlifting

REDACCIÓN ELONCE
El deportista de Colonia Ensanche Sauce se quedó nuevamente con el primer puesto en la Copa de la Fuerza, en Buenos Aires. Representando a un gimnasio de Chajarí, levantó 625 kilos en las tres pruebas de la competencia.
Lautaro Suárez Masetto, el entrerriano campeón de powerlifting es nuevamente noticia para el deporte de la provincia. El joven de 19 años, oriundo de Colonia Ensanche Sauce, departamento Federación, obtuvo el primer puesto en la Copa de la Fuerza, competencia organizada por la Argentina Powerlifting League (APL).
El torneo se desarrolló este viernes 3 de octubre en Buenos Aires, en el predio de la Sociedad Rural Argentina. Suárez Masetto participó en la categoría Junior, destinada a competidores desde los 19 años y con un límite de hasta 82,5 kilos de peso corporal.
El entrerriano representa al gimnasio Óxido Fitness de Chajarí y participó por tercera vez de la Copa de la Fuerza. En esta oportunidad alcanzó un total combinado de 625 kilos, que le permitió quedarse con el primer puesto y alcanzar el mejor desempeño de su recorrido en esta competencia.
Tres pruebas y 625 kilos
En sentadilla, Suárez Masetto completó tres levantamientos progresivos de 225, 240 y 255 kilos. La última marca fue la más alta conseguida por el deportista en esta prueba durante la jornada.
En press de banca, registró 112,5, 120 y 125 kilos. De esta manera, sumó otra marca máxima a su planilla y llegó a la tercera disciplina con posibilidades de pelear por el campeonato.
El peso muerto tuvo una particularidad: el primer intento de 225 kilos fue declarado nulo. Sin embargo, el joven pudo repetir los 225 kilos en su segunda oportunidad y luego alcanzó 245 kilos en el tercer levantamiento. El resultado final de las tres pruebas fue de 625 kilos.
De subcampeón a campeón
El nuevo título representa otro paso en la evolución deportiva de Suárez Masetto. Su historia en la Copa de la Fuerza había comenzado en septiembre de 2025, cuando participó por primera vez en la competencia disputada en Costa Salguero, Buenos Aires, y consiguió el segundo puesto en la categoría Novicios.
En diciembre de ese mismo año volvió a competir en Buenos Aires y se consagró campeón de la categoría Junior, con un total de 595 kilos. En aquella oportunidad había logrado 235 kilos en sentadilla, 125 en press de banca y 235 válidos en peso muerto, después de un último intento nulo de 250 kilos.
Ahora, con 19 años, volvió a subir al primer lugar y elevó su total hasta los 625 kilos, en una nueva presentación dentro del circuito nacional. El resultado reafirma la progresión del representante entrerriano dentro del powerlifting.
Con este nuevo campeonato, Suárez Masetto suma otro resultado destacado a una carrera que comenzó a consolidarse a nivel nacional. El joven entrerriano volvió a Buenos Aires, completó las tres pruebas del powerlifting y regresó con un nuevo título y un total de 625 kilos.