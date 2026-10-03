Una mujer viajaba hacia una localidad entrerriana y su auto se incendió en la ruta 14

Una mujer que viajaba desde la provincia de Buenos Aires hacia Pueblo Belgrano logró salir a tiempo de su automóvil luego de que el vehículo se incendiara sobre la autovía 14, a la altura del kilómetro 24, en sentido hacia Gualeguaychú.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado, minutos antes de las 6. La conductora, de 59 años y domiciliada en Hudson, se dirigía hacia la casa de su hija cuando advirtió que el automóvil comenzó a levantar temperatura.

Según relató, poco después empezó a salir humo desde el sector del motor y el tablero. En pocos minutos, las llamas se propagaron al resto del vehículo.

El auto quedó completamente destruido

El automóvil involucrado fue un Ford Fiesta, que sufrió un incendio generalizado. La conductora consiguió descender del rodado antes de que el fuego avanzara y no se registraron personas heridas.

Al lugar arribó una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas, que trabajó en la extinción y posterior enfriamiento del vehículo.

Los bomberos también evitaron que las llamas se propagaran hacia los pastizales ubicados junto a la banquina, mientras el incendio era controlado.

Gendarmería asistió al tránsito

Durante el operativo, personal de Gendarmería Nacional de Ceibas intervino para asistir y ordenar la circulación sobre la autovía 14, mientras se desarrollaban las tareas de los bomberos.

El vehículo sufrió pérdidas materiales totales como consecuencia del incendio. Las circunstancias que provocaron el desperfecto que inició el fuego quedaron vinculadas, en principio, al aumento de temperatura que advirtió la conductora antes de que comenzaran a salir humo y llamas.