Arte y tradición: la Unión Suiza y la Sociedad Austro Húngara presentaron sus obras en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Unión Suiza y la Sociedad Austro-Húngara de Paraná organizaron por primera vez un concurso artístico inspirado en la flor de Edelweiss. Hubo nueve participantes y tres categorías: dibujo, pintura y arte textil. Las obras serán exhibidas en la Fiesta de Colectividades.
La muestra de arte de la Unión Suiza y la Sociedad Austro Húngara surgió a partir de un concurso artístico inspirado en la flor de Edelweiss y reunió a nueve participantes. La propuesta contó con distintas técnicas y tuvo categorías de dibujo, pintura y arte textil.
La iniciativa fue impulsada por integrantes de ambas colectividades y tuvo su primera edición con una importante participación. Las obras fueron recibidas el viernes en la sede de la Unión Suiza, mientras que este sábado se reunió el jurado para definir los reconocimientos correspondientes.
José Pérez Mainini, presidente de la Unión Suiza de Paraná, destacó el resultado de la convocatoria. "Para nosotros ha sido todo un desafío", expresó a Elonce, al remarcar además que todos los participantes recibieron algún tipo de reconocimiento por su trabajo.
Tres categorías y distintos reconocimientos
Carina Folla, integrante de la Sociedad Austro-Húngara de Socorros Mutuos de Paraná, explicó que la propuesta se dividió en tres categorías: dibujo, pintura y arte textil. En cada una se entregaron primeros premios y también hubo menciones especiales.
"Todos tuvieron un diploma de participación, una mención por haber participado", explicó Folla. De esta manera, la propuesta buscó reconocer tanto a quienes obtuvieron los primeros lugares como el trabajo realizado por cada artista.
El jurado estuvo integrado por personas con experiencia en el ámbito cultural y artístico. Entre ellas participó una mujer vinculada durante años al área de pintura, además de otros colaboradores que tuvieron a su cargo la evaluación de las obras.
Una iniciativa que unió a dos colectividades
La iniciativa surgió a partir de una propuesta de Andrea Folla, integrante de la Sociedad Austro-Húngara, que rápidamente encontró acompañamiento en la Unión Suiza. "La iniciativa fue de una de las jurados, Andrea Folla, de la Sociedad Austro Húngara, y prendió muy rápidamente en Unión Suiza”, explicó Carina Folla.
El objetivo fue generar un espacio de encuentro a través del arte y poner en valor una temática vinculada con las raíces culturales de ambas instituciones. Las obras realizadas permanecerán como parte de esta experiencia y tendrán una nueva instancia de exposición.
La muestra también estuvo acompañada por una propuesta gastronómica de inspiración suiza. Durante la jornada se ofreció una torta de queso preparada con queso tipo "sbrinz", además de una copa de vino para compartir entre los presentes.
Las obras llegarán a la Fiesta de Colectividades
Pérez Mainini destacó además el crecimiento de la comunidad suiza y la participación que generan sus actividades. "No es necesario ser de origen suizo porque es una comunidad abierta", sostuvo, e invitó a quienes quieran acercarse a participar de las propuestas.
Las obras del concurso serán trasladadas el 7 y 8 de noviembre a la tradicional Fiesta de Colectividades, que se desarrollará en la Sala Mayo. Allí podrán ser disfrutadas por un público más amplio.
Sebastián Tomassi, referente de este tipo de actividades culturales, felicitó a ambas instituciones por la iniciativa. "Acá hay dos asociaciones que se unieron para hacer algo lindo", expresó, y destacó la importancia de que este tipo de encuentros permitan acercar a la comunidad al trabajo de las colectividades y de los artistas.