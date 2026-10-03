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Argentina gana 6 a 0 ante Burkina Faso en un impresionante partido en el Monumental

Con un tanto en contra del país africano, el seleccionado albiceleste se impone en el amistoso. Los goleadores del primer tiempo fueron Julián Álvarez, Nicolás Paz, Lautaro Martínez, Enzo Fernández y Prestianni. Mastantuono convirtió el sexto.

3 de Octubre de 2026
El seleccionado albiceleste destaca ante el país africano
El seleccionado albiceleste destaca ante el país africano

Con un tanto en contra del país africano, el seleccionado albiceleste se impone en el amistoso. Los goleadores del primer tiempo fueron Julián Álvarez, Nicolás Paz, Lautaro Martínez, Enzo Fernández y Prestianni. Mastantuono convirtió el sexto.

Tras un primer tiempo en el que Argentina marcó 5 goles ante Burkina Faso, los equipos arrancan un segundo tiempo agitado.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a este encuentro después de la goleada ante Bolivia y presenta dos modificaciones en la formación titular. El entrenador apostó por Agustín Giay y Gianluca Prestianni para iniciar el partido ante el conjunto africano.

 

 

¡Comenzó el segundo tiempo!

Los cambios de la Selección Argentina para el segundo tiempo: entraron Soulé, Tomás Palacios, Flores, Mastantuono y Balerdi. Salieron Julián, Lautaro, Cuti Romero, Prestianni y Nico Paz.

 

14′ ST: Ahora lo buscó Leonel Flores con un remate desde media distancia. Controló el arquero en dos tiempos.

 

12′ ST: ¡Gol de Argentina! Franco Mastantuono definió mano a mano tras la cesión de Lautaro, quien no fue egoísta.

10′ ST: El dominio de Argentina es total, pero en el complemento le cuesta más generar situaciones de riesgo.

 

5′ ST: Lo tuvo Leo Flores tras habilitación de Enzo Fernández. Lo cerraron justo cuando Argentina ya cantaba el sexto.

 

1′ ST: Soulé conectó de taco un córner de Enzo Fernández, pero no pudo direccionarla hacia el arco en el primer palo

Las incidencias del primer tiempo

 

46′ PT: Final del primer tiempo.

 

42′ PT: Gran habilitación de Enzo Fernández para Julián Álvarez, quien no encontró rosca en lo que parecía gol seguro. Se fue ancho.

 

40′ PT: Nico Paz sacó un zurdazo que por poco no se clavó en el ángulo del arco rival.

 

38′ PT: Razak Guira le sacó el sexto a Lautaro, quien remató dentro del área tras una jugada personal de Prestianni. Con cinco goles en contra, el arquero burkinés es figura

35′ PT: ¡Gol de Argentina! El cuarto llegó a través de un balón largo de Mac Allister a Nico Paz, quien en primera instancia fue bloqueado y después pudo definir cuando estaba mano a mano.

33′ PT: Nico Paz desde lejos. Atrapó el arquero burkinés

 

25′ PT: Lo tuvo Alexis Mac Allister tras encontrar un cabezazo dentro del área del Cuti Romero, que la bajó. El arquero la encontró y embolsó bien.

 

19′ PT: Enzo Fernández tuvo el cuarto con un remate a colocar que contuvo el arquero. Gran jugada de Julián, que se la sirvió de taco en la puerta del área grande.

17′ PT: El capitán de Burkina Faso, Chec Bebel Doumbia, remató desde lejos.

 

12′ PT: ¡Gol de Argentina! Prestianni anotó su primer tanto en la Selección Mayor tras la combinación y asistencia de Lautaro.

 

11′ PT: Argentina tuvo el tercero. Giay subió por banda derecha y tiró un centro de volea para Julián, que remató desviado.

 

8′ PT: Diallo en contra tras un intento de Julián Álvarez, que encontró un rebote dentro del área tras una jugada sucia y escalada de Medina por izquierda.

7′ PT: Buena pelota de Mac Allister para Prestianni, que no llegó a desviar ni conectar ante la salida del arquero.

 

3′ PT: ¡Gol de Argentina! Lautaro Martínez, de rebote tras fallar frente al arquero, abrió la cuenta. Bien por Donatien Bama en primera instancia.

 

2′ PT: ¡Penal para Argentina! Corrida por derecha y centro atrás de Giay, que fue derribado después de tocar la pelota.

Temas:

Argentina Burkina Faso Amistoso Monumental
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