Argentina gana 6 a 0 ante Burkina Faso en un impresionante partido en el Monumental

El seleccionado albiceleste destaca ante el país africano

Tras un primer tiempo en el que Argentina marcó 5 goles ante Burkina Faso, los equipos arrancan un segundo tiempo agitado.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a este encuentro después de la goleada ante Bolivia y presenta dos modificaciones en la formación titular. El entrenador apostó por Agustín Giay y Gianluca Prestianni para iniciar el partido ante el conjunto africano.

¡Comenzó el segundo tiempo!

Los cambios de la Selección Argentina para el segundo tiempo: entraron Soulé, Tomás Palacios, Flores, Mastantuono y Balerdi. Salieron Julián, Lautaro, Cuti Romero, Prestianni y Nico Paz.

14′ ST: Ahora lo buscó Leonel Flores con un remate desde media distancia. Controló el arquero en dos tiempos.

12′ ST: ¡Gol de Argentina! Franco Mastantuono definió mano a mano tras la cesión de Lautaro, quien no fue egoísta.

Gol de Franco Mastantuono para el 6 a 0 de Argentina sobre Burkina Faso https://t.co/6vTMMD8THO — Siempre Con Argentina⭐⭐⭐ (@siempreconargok) October 4, 2026

10′ ST: El dominio de Argentina es total, pero en el complemento le cuesta más generar situaciones de riesgo.

5′ ST: Lo tuvo Leo Flores tras habilitación de Enzo Fernández. Lo cerraron justo cuando Argentina ya cantaba el sexto.

1′ ST: Soulé conectó de taco un córner de Enzo Fernández, pero no pudo direccionarla hacia el arco en el primer palo

Las incidencias del primer tiempo

46′ PT: Final del primer tiempo.

42′ PT: Gran habilitación de Enzo Fernández para Julián Álvarez, quien no encontró rosca en lo que parecía gol seguro. Se fue ancho.

40′ PT: Nico Paz sacó un zurdazo que por poco no se clavó en el ángulo del arco rival.

38′ PT: Razak Guira le sacó el sexto a Lautaro, quien remató dentro del área tras una jugada personal de Prestianni. Con cinco goles en contra, el arquero burkinés es figura

35′ PT: ¡Gol de Argentina! El cuarto llegó a través de un balón largo de Mac Allister a Nico Paz, quien en primera instancia fue bloqueado y después pudo definir cuando estaba mano a mano.

33′ PT: Nico Paz desde lejos. Atrapó el arquero burkinés

25′ PT: Lo tuvo Alexis Mac Allister tras encontrar un cabezazo dentro del área del Cuti Romero, que la bajó. El arquero la encontró y embolsó bien.

19′ PT: Enzo Fernández tuvo el cuarto con un remate a colocar que contuvo el arquero. Gran jugada de Julián, que se la sirvió de taco en la puerta del área grande.

17′ PT: El capitán de Burkina Faso, Chec Bebel Doumbia, remató desde lejos.

12′ PT: ¡Gol de Argentina! Prestianni anotó su primer tanto en la Selección Mayor tras la combinación y asistencia de Lautaro.

11′ PT: Argentina tuvo el tercero. Giay subió por banda derecha y tiró un centro de volea para Julián, que remató desviado.

8′ PT: Diallo en contra tras un intento de Julián Álvarez, que encontró un rebote dentro del área tras una jugada sucia y escalada de Medina por izquierda.

7′ PT: Buena pelota de Mac Allister para Prestianni, que no llegó a desviar ni conectar ante la salida del arquero.

3′ PT: ¡Gol de Argentina! Lautaro Martínez, de rebote tras fallar frente al arquero, abrió la cuenta. Bien por Donatien Bama en primera instancia.

2′ PT: ¡Penal para Argentina! Corrida por derecha y centro atrás de Giay, que fue derribado después de tocar la pelota.