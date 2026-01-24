Se produjo un choque frontal de camionetas en la Ruta 12: una se incendió

Choque frontal de camionetas. Este sábado, alrededor de las 14:30, se produjo un accidente de tránsito en el kilómetro 638 de la Ruta Nacional 12, donde una camioneta Dodge RAM, conducida por un hombre de 64 años que viajaba solo, colisionó de manera frontal-lateral con una Toyota Hilux que circulaba en sentido contrario. La Hilux era conducida por un hombre de 56 años y contaba con una acompañante de 46 años. Los tres están domiciliados en la provincia de Córdoba.

Incendio y traslado de los ocupantes

La policía informó que, como consecuencia del impacto, la Toyota Hilux terminó en la banquina y posteriormente se incendió. Los ocupantes del vehículo fueron asistidos y trasladados al hospital local, donde fueron examinados y se constató que presentaban lesiones de carácter leve. La camioneta Dodge RAM sufrió daños en el frente, pero su conductor resultó ileso.

Actuación de las autoridades

La Fiscalía fue puesta en conocimiento del accidente y dispuso que se realizaran las actuaciones de rigor. Personal policial y de tránsito intervino en el lugar para asegurar la zona.