 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales La Paz

Se produjo un choque frontal de camionetas en la Ruta 12: una se incendió

Un choque entre una Dodge RAM y una Toyota Hilux en el km 638 de la Ruta 12 dejó a los ocupantes con lesiones leves. La Hilux terminó incendiándose tras el impacto.

24 de Enero de 2026
La Toyota Hilux terminó en la banquina y posteriormente se incendió.
La Toyota Hilux terminó en la banquina y posteriormente se incendió. Foto: Policía de Entre Ríos.

REDACCIÓN ELONCE

Un choque entre una Dodge RAM y una Toyota Hilux en el km 638 de la Ruta 12 dejó a los ocupantes con lesiones leves. La Hilux terminó incendiándose tras el impacto.

Choque frontal de camionetas. Este sábado, alrededor de las 14:30, se produjo un accidente de tránsito en el kilómetro 638 de la Ruta Nacional 12, donde una camioneta Dodge RAM, conducida por un hombre de 64 años que viajaba solo, colisionó de manera frontal-lateral con una Toyota Hilux que circulaba en sentido contrario. La Hilux era conducida por un hombre de 56 años y contaba con una acompañante de 46 años. Los tres están domiciliados en la provincia de Córdoba.

 

Incendio y traslado de los ocupantes

La policía informó que, como consecuencia del impacto, la Toyota Hilux terminó en la banquina y posteriormente se incendió. Los ocupantes del vehículo fueron asistidos y trasladados al hospital local, donde fueron examinados y se constató que presentaban lesiones de carácter leve. La camioneta Dodge RAM sufrió daños en el frente, pero su conductor resultó ileso.

Actuación de las autoridades

La Fiscalía fue puesta en conocimiento del accidente y dispuso que se realizaran las actuaciones de rigor. Personal policial y de tránsito intervino en el lugar para asegurar la zona.

Temas:

choque frontal de camionetas Incendio lesiones leves
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso