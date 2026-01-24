 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Gualeguaychú

El joven de 23 años está en “estado crítico” tras vuelco en la Ruta 20

Un joven de 23 años, oriundo de Urdinarrain, fue operado de urgencia tras grave accidente en la Ruta 20. Su estado es “crítico”, informaron autoridades policiales.

24 de Enero de 2026
Fue rescatado tras quedar atrapado en el vehículo.
Fue rescatado tras quedar atrapado en el vehículo. Foto: Policía de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE

Un joven de 23 años, oriundo de Urdinarrain, departamento Gualeguaychú, permanece en “estado crítico” tras protagonizar un violento vuelco este viernes por la mañana en la Ruta Provincial N° 20, a la altura de Escriña. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente.

 

 

El subcomisario Gustavo Cuevas, jefe de la Comisaría de Urdinarrain, informó a R2820 que el joven sigue internado en condición reservada tras la operación.

 

Un rescate y una intervención urgente

Tras el accidente, ocurrido alrededor de las 5:45 de la mañana, el conductor quedó atrapado en el interior del vehículo, que terminó volcando y golpeando un árbol a unos 40 metros del lugar del despiste. Bomberos Voluntarios y personal de salud trabajaron para liberar al joven, quien fue trasladado al Hospital Belgrano de Urdinarrain antes de ser derivado a Gualeguaychú.

Las autoridades locales siguen de cerca su evolución, y se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre su estado.

Investigación sobre las causas del accidente

A pesar de que las circunstancias del accidente aún están bajo investigación, las autoridades de Urdinarrain y personal de Policía Científica continúan recolectando información para esclarecer las causas que llevaron al joven a perder el control de su vehículo.

