Un camionero de 64 años murió en un siniestro vial ocurrido minutos antes de la medianoche de este jueves en la ruta nacional 14, a la altura del kilómetro 51, entre los accesos 51 y 52 de la Autopista Mesopotámica, a pocos metros de un parador ubicado en las afueras de Gualeguaychú.

El jefe de Operaciones de la Departamental de Gualeguaychú, Osvaldo Adolf, informó que los dos camiones circulaban en sentido Buenos Aires–Entre Ríos cuando, por causas que aún se investigan, uno de ellos impactó de atrás contra el otro. “El conductor fallecido era una persona de 64 años, oriunda de la provincia de Buenos Aires, que viajaba hacia Montevideo transportando papel higiénico para exportación”, detalló.

Revelan nuevos detalles del choque fatal entre camiones en la ruta 14

El camión impactado era de dominio brasilero y trasladaba harina con destino a Brasil. Su chofer, un hombre de 52 años oriundo de Misiones, quedó supeditado a las actuaciones judiciales.

Pericias y condiciones de la ruta

Adolf remarcó que las causas del accidente serán determinadas por las pericias realizadas por la Policía Científica y los testimonios recabados. En ese sentido, precisó que la visibilidad era buena y que la calzada no presentaba inconvenientes al momento del siniestro.

“Estamos hablando de una ruta que funciona prácticamente como autopista, donde estos vehículos suelen levantar velocidad. El impacto fue violento y ocasionó daños importantes”, describió el jefe policial.

Tras el choque, las unidades quedaron sobre la calzada y se dispuso el corte total de la ruta desde las 23.30 hasta la 1 de la madrugada, generándose filas de entre tres y cuatro kilómetros. Bomberos voluntarios, personal de Gendarmería, de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial y del hospital Centenario trabajaron en el lugar.

Uno de los camiones perdió combustible y quedó encendido, por lo que se debió asegurar la zona antes de iniciar las pericias. El médico interviniente constató el fallecimiento en el lugar. Ambas unidades permanecen secuestradas en la comisaría Séptima a disposición de la Fiscalía.

