Rescataron a un joven taxista atrincherado en su auto que se autoinfringió heridas

Taxista atrincherado en Paraná fue rescatado y trasladado al hospital. Un operativo policial se desplegó este martes por la noche en Paraná, luego de que un taxista se atrincherara en su auto y amenazara con autolesionarse en la zona de calles Sarobe y General Espejo, frente al barrio Procrear.

Fueron vecinos de la zona quienes alertaron a la Policía tras observar que el vehículo estaba detenido y en su interior se encontraba un hombre con heridas visibles. La situación generó preocupación y motivó la intervención de un móvil de la Comisaría Sexta.

El rescate del trabajador

Al llegar, los efectivos constataron que el conductor del taxi, un joven trabajador, permanecía atrincherado y en estado de crisis. Tras un diálogo con el hombre, la Policía logró abrir la puerta del vehículo y asistirlo. El taxista presentaba cortes en su cuerpo y fue trasladado de urgencia al hospital San Martín, donde confirmaron que se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico.

Otro episodio similar en Paraná

En paralelo, fuentes policiales informaron a Elonce que en calle Tacuarí ocurrió un hecho de características similares. En este caso, un hombre debió ser internado en el hospital San Martín luego de haber ingerido una importante cantidad de medicamentos en un aparente intento de quitarse la vida.

Ambos episodios encendieron la alarma en torno a la necesidad de acompañamiento y contención en salud mental. Desde el hospital confirmaron que los pacientes permanecen bajo cuidado profesional, mientras se evalúan nuevas medidas de seguimiento.

Llamá al 135.

Si vos o alguien que conocés está pasando por un momento difícil, pedí ayuda: Llamá al 135.

La línea es gratuita, confidencial y está disponible las 24 horas o acercate al centro de salud más cercano.