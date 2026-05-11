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Policiales Operativo policial en Villa Elisa

Recuperaron un auto robado y detuvieron a un joven tras operativo cerrojo

La Policía desplegó un operativo en Villa Elisa luego del robo de un Chevrolet Corsa que había sido dejado con las llaves colocadas. El conductor, de 25 años, fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

11 de Mayo de 2026
Comisaría de Villa Elisa
Comisaría de Villa Elisa Foto: Policía de Entre Ríos

La Policía desplegó un operativo en Villa Elisa luego del robo de un Chevrolet Corsa que había sido dejado con las llaves colocadas. El conductor, de 25 años, fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Un importante operativo policial realizado en Villa Elisa permitió recuperar un automóvil robado y detener a un joven de 25 años acusado de sustraer el vehículo. El procedimiento se desarrolló durante la jornada de este domingo y estuvo coordinado por personal de la Jefatura Departamental Colón.

 

Según se informó, la intervención comenzó luego de que se recibiera el alerta por la sustracción de un automóvil Chevrolet Corsa que había sido dejado estacionado en la vía pública con las llaves colocadas. A partir de esa situación, se dispuso un operativo cerrojo en distintos sectores de la ciudad para localizar el rodado.

 

En el marco del despliegue, varias patrullas lograron divisar el vehículo en circulación y comenzaron un seguimiento controlado que culminó sobre Boulevard Guex al 1600, donde finalmente interceptaron el automóvil y redujeron al conductor.

Detenido y traslado a la Jefatura

 

Tras la intervención policial, el sospechoso fue identificado como un joven de 25 años. El hecho fue comunicado al fiscal de turno, Sebastián Blanc, quien ordenó la aprehensión y el traslado del acusado a la Jefatura Departamental Colón.

 

El detenido quedó alojado a disposición de la Justicia en el marco de una causa por el supuesto delito de hurto de automotor en flagrancia. Mientras tanto, el vehículo recuperado fue restituido a su propietaria.

Detenido por robo de auto en Villa Elisa (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Detenido por robo de auto en Villa Elisa (foto Policía de Entre Ríos)

Desde la fuerza destacaron la rápida respuesta policial y remarcaron que el operativo permitió evitar que el rodado fuera trasladado fuera de la ciudad.

Recomendaciones para prevenir robos

 

Tras el episodio, desde la Jefatura Departamental Colón solicitaron a los vecinos extremar las medidas de prevención para evitar este tipo de hechos. Entre las principales recomendaciones, insistieron en no dejar vehículos con las llaves colocadas ni encendidos en la vía pública, aunque se trate de ausencias breves.

 

También recordaron la importancia de verificar que puertas y ventanillas queden correctamente cerradas al estacionar y de comunicarse de inmediato al 101 ante cualquier situación sospechosa.

 

“La seguridad es una construcción colectiva y la prevención comienza con el compromiso de cada vecino en el cuidado de sus bienes”, señalaron desde la fuerza policial.

Temas:

operativo policial Villa Elisa departamento Colón
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