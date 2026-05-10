Un incendio provocó importantes pérdidas en tienda de la peatonal de Concordia

Un incendio afectó una tienda ubicada en la peatonal de Concordia y provocó pérdidas materiales de consideración. Bomberos evitaron que las llamas alcanzaran otros locales.
El incendio en tienda de Concordia provocó importantes pérdidas materiales durante la madrugada de este sábado en un local comercial ubicado en el ingreso a la Galería Entre Ríos, sobre la peatonal de la ciudad.
El foco ígneo se registró puntualmente en la tienda Hidalgo, lo que motivó un importante operativo de emergencia encabezado por personal de Bomberos Zapadores y Bomberos Voluntarios.
Según se informó, trabajaron en el lugar dos dotaciones de Bomberos Zapadores y una de Bomberos Voluntarios, que lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otros sectores del paseo comercial.
Daños materiales y peritajes
Como consecuencia del incendio, el comercio sufrió daños materiales de consideración. De acuerdo a lo informado a Diario Río Uruguay, la afectación alcanzó aproximadamente el 50% de las instalaciones del local.
Desde Bomberos señalaron además que no hubo personas lesionadas durante el siniestro. La salida de las unidades de emergencia se produjo alrededor de las 3 de la madrugada, tras el alerta recibido por el foco ígneo en plena peatonal.
Respecto al origen del incendio, las causas todavía no fueron determinadas. Bomberos Zapadores realizará los peritajes correspondientes para establecer cómo se inició el fuego dentro del comercio.
Una tienda con trayectoria en Concordia
La tienda Hidalgo forma parte de Casa Hidalgo, una reconocida firma de indumentaria masculina nacida en la ciudad de Necochea, con más de 90 años de trayectoria y presencia en distintas localidades del país.
La sucursal ubicada en Concordia funciona desde fines de la década de 1990 y es considerada uno de los comercios tradicionales de la peatonal local.
El rápido accionar de los bomberos permitió contener el incendio antes de que afectara a otros negocios de la galería, en una zona de intensa actividad comercial de la ciudad.