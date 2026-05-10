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Secuestraron 82 envoltorios de cocaína y detuvieron a ocho personas en Concordia

La Policía realizó allanamientos en Concordia, por una causa de amenazas con arma de fuego. Secuestraron 82 envoltorios de cocaína, celulares y un cartucho calibre 38.

10 de Mayo de 2026
Secuestro de cocaína en Concordia: ocho detenidos tras allanamientos.
Secuestro de cocaína en Concordia: ocho detenidos tras allanamientos. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

La Policía realizó allanamientos en Concordia, por una causa de amenazas con arma de fuego. Secuestraron 82 envoltorios de cocaína, celulares y un cartucho calibre 38.

El secuestro de cocaína en Concordia dejó como saldo ocho personas detenidas durante una serie de allanamientos realizados este sábado en la zona oeste de la ciudad, en el marco de una investigación por amenazas con arma de fuego.

 

Los procedimientos fueron llevados adelante por funcionarios policiales de la Comisaría Octava, quienes dieron cumplimiento a órdenes emitidas por el Juzgado de Garantías local.

 

Según se informó oficialmente, los operativos culminaron con resultados positivos luego de que los efectivos hallaran 82 envoltorios de cocaína fraccionada, diez teléfonos celulares y un cartucho calibre 38.

 

Ocho personas quedaron detenidas

 

Durante los allanamientos fueron aprehendidas ocho personas, entre ellas cinco mujeres y tres hombres, quienes quedaron supeditados a una causa por presunta tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.

 

La investigación se encontraba en etapa de instrucción y había comenzado tras una denuncia vinculada a amenazas con arma de fuego ocurridas en la ciudad de Concordia.

 

Fuentes policiales señalaron que los elementos secuestrados serán incorporados a la causa judicial mientras continúan las tareas investigativas para determinar posibles conexiones con otras actividades ilícitas.

 

Investigación en curso

 

Los procedimientos se desarrollaron en distintos domicilios ubicados en la zona oeste concordiense y contaron con la intervención de personal policial especializado.

 

La droga secuestrada se encontraba distribuida en envoltorios listos para su comercialización, lo que motivó la inmediata aprehensión de los sospechosos.

 

La causa quedó bajo la órbita de la Justicia local, que avanzará con las medidas correspondientes para esclarecer completamente el hecho investigado.

Temas:

Concordia Estupefacientes allanamientos detenidas droga
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