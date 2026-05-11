Detuvieron a un hombre tras provocar daños y agredir a su pareja

Un hombre de 35 años fue detenido luego de ingresar violentamente a una vivienda y provocar destrozos en un contexto de violencia familiar. El hecho ocurrió en Barrio Horizonte, en La Paz.
Un hombre de 35 años fue detenido durante la madrugada de este lunes en Barrio Horizonte, en la ciudad de La Paz, tras un episodio de violencia familiar que incluyó daños en una vivienda y agresiones verbales hacia su pareja frente a hijos menores de edad.
El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico, quienes intervinieron de oficio por el delito de daños en flagrancia. Al llegar al domicilio, los uniformados encontraron al sujeto en estado alterado y agresivo.
Según informaron fuentes policiales, el hombre “vociferaba insultos hacia el personal policial y familiares de su pareja”, además de aparentar encontrarse bajo los efectos del alcohol.
La mujer denunció daños y agresiones verbales
En el lugar, los efectivos entrevistaron a una mujer de 34 años, quien manifestó que el sujeto había llegado a la vivienda durante la madrugada y logró ingresar de manera violenta.
De acuerdo con la denuncia, el hombre ocasionó daños dentro del domicilio y agredió verbalmente a la mujer delante de los hijos menores de edad de la pareja.
Tras ser informada de la situación, la fiscal de turno dispuso la detención del masculino y la recepción formal de la denuncia correspondiente a la damnificada.
El detenido fue trasladado a la Jefatura Departamental La Paz, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.
En el operativo también intervino personal de Comisaría Minoridad y Violencia Familiar, que colaboró en las actuaciones correspondientes por el caso de violencia familiar registrado en Barrio Horizonte.