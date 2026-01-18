Intentó robar un comercio con un arma y fue detenido

Un joven de 22 años fue detenido este domingo, alrededor de las 6 de la mañana, tras protagonizar intentar robar a un comercio 24 horas, en jurisdicción de la Comisaría Cuarta.

Según se informó oficialmente, un hombre se comunicó con la División 911 para solicitar la presencia policial en la intersección de calle Mármol y avenida Don Bosco, donde se encontraban tres hombres, uno de ellos presuntamente armado, frente a un drugstore.

Al arribar al lugar, el móvil policial logró localizar a uno de los sospechosos, quien vestía un buzo blanco y una visera. Al advertir la presencia de los efectivos, el individuo arrojó un objeto hacia el interior del local comercial —que cuenta con un cerco de rejas— e intentó darse a la fuga.

De inmediato se produjo un forcejeo entre el joven y el personal policial. Posteriormente, los efectivos se entrevistaron con el propietario del comercio, un hombre de 50 años, quien autorizó el ingreso al local. En el interior se constató que el objeto arrojado por el sospechoso era una réplica de arma de fuego.

Tras el procedimiento, el detenido fue trasladado a la Alcaidía, donde quedó a disposición de la Justicia, mientras se labraron las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación del hecho.

