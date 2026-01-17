Un hombre amenazó e intentó apuñalar a su abuela tras exigirle dinero

Un hombre de 40 años fue detenido por amenazas calificadas en un contexto de violencia familiar, luego de un grave episodio ocurrido en una vivienda, donde una mujer de 84 años resultó víctima de intimidaciones con un arma blanca.
La Justicia de Concordia dispuso la detención de un hombre de 40 años acusado de amenazar e intentar apuñalar a su abuela, una mujer de 84 años, tras exigirle dinero y la entrega de su tarjeta de cobro. El hecho fue encuadrado como amenazas calificadas en contexto de violencia familiar.
Según informó Concordia Policiales, la fiscal Macarena Mondragón ordenó la aprehensión del sujeto luego de la intervención del personal policial de la comisaría cuarta, que acudió a un domicilio ubicado en Teniente Ibáñez al 80, a raíz de un violento altercado familiar.
De acuerdo a la denuncia, la mujer relató que su nieto llegó a la vivienda en estado alterado y le exigió dinero y su tarjeta de cobro, manifestando que necesitaba saldar una deuda vinculada al consumo de drogas. Ante la negativa de la víctima, el hombre tomó un cuchillo y comenzó a arrojar puñaladas dentro del domicilio, sin llegar a lesionarla gracias a la intervención de la madre del agresor, quien logró defenderla.
Como consecuencia del forcejeo, el imputado sufrió un corte en el dedo meñique de la mano derecha. Por este motivo, fue trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde recibió curaciones bajo custodia policial.
Tras finalizar las actuaciones de rigor, el hombre permaneció detenido y quedó a disposición de la Justicia, conforme a lo dispuesto por la fiscal interviniente, mientras se avanza en la investigación del grave episodio de violencia familiar.