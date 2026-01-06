Incendio en una reserva natural en Diamante: “El fuego afectó entre cinco y diez hectáreas ”, afirmaron desde Bomberos

Los bomberos tuvieron que trabajar arduamente para controlar el fuego.

Un incendio en Diamante de importantes dimensiones movilizó a los Bomberos Voluntarios de la ciudad durante la noche del lunes, cuando se desató un foco ígneo en la reserva natural Tierra Chaná, ubicada en la periferia urbana. El siniestro obligó a desplegar cuatro dotaciones y a sostener un operativo que se extendió por varias horas.

Desde Elonce dialogamos con Jorgelina Germano, integrante del cuerpo activo, quien brindó detalles sobre la magnitud del incendio y el trabajo realizado. “Nos llamaron a la guardia por un incendio de gran magnitud en la reserva. Primero salió una dotación para evaluar la situación y enseguida tuvimos que convocar al resto porque el foco era bastante grande”, explicó.

Trabajo complejo en una zona protegida

Germano indicó que la intervención presentó dificultades particulares por tratarse de un área natural protegida. “Al ser una reserva, no se puede ingresar directamente, por lo que hubo que hacer un plan de manejo del fuego”, señaló.

El incendio se desarrolló principalmente en la zona de ingreso. Foto: Elonce.

La reserva Tierra Chaná tiene una extensión cercana a los 25 kilómetros y el incendio se desarrolló principalmente en la zona de ingreso, cerca de las piletas, extendiéndose unos 500 o 600 metros hacia el interior. “El fuego avanzó casi hasta la ciudad de Strobel. No había viviendas cercanas, pero el viento fue determinante y lo usamos a favor para evitar que se extienda”, explicó.

Respecto al origen del siniestro, Germano indicó que no se descarta la intencionalidad. “Generalmente suelen ser incendios provocados. Puede haber sido por visitantes que no tienen en cuenta que estamos en época de sequía. Está prohibido hacer fuego en estos lugares”, remarcó.

Daños, control y monitoreo

Según estimaciones preliminares, el fuego afectó entre cinco y diez hectáreas, con un perímetro irregular. “No fue un frente parejo, sino distintas lenguas de fuego. Por eso tuvimos que trabajar en varios sectores hasta que llegaron las máquinas municipales, que nos ayudaron a hacer cortafuegos con palas”, detalló.

La bombera aclaró que, hasta el momento, no se registraron animales afectados. “No reportamos fauna dañada, solo vimos algunos nidos de avispas, pero sin consecuencias mayores”, afirmó.

El operativo demandó varias horas de esfuerzo. “Volvimos cerca de las 23.30 y después hubo que salir nuevamente por focos secundarios. Fue un trabajo muy intenso”, contó. Actualmente, el incendio se encuentra controlado y bajo monitoreo para evitar reactivaciones.

Desde el cuartel destacaron la coordinación interna y la comunicación permanente con otros cuerpos de la región, aunque en esta oportunidad no fue necesario solicitar refuerzos externos.