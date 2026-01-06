Incendio en un geriátrico dejó dos fallecidos y más de 30 heridos

Dos jubilados murieron y al menos 37 personas debieron ser hospitalizadas tras inhalar monóxido de carbono; ocurrió anoche en un geriátrico de la ciudad bonaerense de Olavarría.
Un incendio de gran magnitud se desató en la noche del lunes en una residencia de adultos mayores y dejó como saldo dos personas fallecidas y más de 30 heridos, la mayoría por intoxicación con monóxido de carbono. El hecho ocurrió en un geriátrico ubicado en la intersección de las calles 25 de Mayo y 110, en el barrio Isaura de la ciudad bonaerense de Olavarría.
El siniestro se produjo pasadas las 21 y motivó un amplio operativo de emergencia que incluyó la intervención de Bomberos Voluntarios, personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), fuerzas policiales y al menos 15 ambulancias del SAME. Debido a la magnitud del incendio, los residentes y trabajadores del lugar debieron ser evacuados de manera urgente.
Según las primeras hipótesis difundidas por fuentes oficiales y publicadas por el portal Central de Noticias, el fuego se habría originado a raíz del desperfecto de un ventilador. No obstante, la causa exacta del siniestro será determinada por las pericias de la Policía Científica, que trabajó durante toda la madrugada en el lugar.
Los heridos fueron derivados a distintos centros de salud de la ciudad. El Hospital Municipal “Héctor M. Cura” se declaró en estado de emergencia ante el ingreso masivo de pacientes, entre los que se encontraban adultos mayores, empleados del geriátrico y al menos tres bomberos que resultaron lesionados durante las tareas de rescate. Uno de los efectivos permanece internado en terapia intensiva, con un cuadro grave de intoxicación por monóxido de carbono.
De acuerdo a la información brindada por las autoridades sanitarias, 25 personas quedaron internadas en el Hospital Municipal, cuatro fueron derivadas a la Clínica Cemeda y ocho a la Clínica María Auxiliadora. En este último centro asistencial, algunos pacientes debieron ser trasladados a la Unidad de Terapia Intensiva debido a la gravedad de su estado. Además, cuatro personas recibieron tratamiento en la Cámara Hiperbárica, utilizada en casos de intoxicaciones severas.
En el lugar del hecho estuvo presente el intendente interino de Olavarría, Federico Aguilera, quien manifestó que aún era prematuro establecer responsabilidades. “No tenemos los informes de lo que sucedió, es muy temprano para sacar conclusiones”, expresó. Junto a él participaron del operativo el jefe de Defensa Civil municipal, Adrián Guevara; el subsecretario de Salud y director del hospital, Fernando Alí; la jefa de Emergencias, Jorgelina Montenegro; y el subsecretario de Seguridad, Elías Quintas.
Desde el municipio solicitaron a los familiares de los residentes que se acerquen al Hospital Municipal para recibir información oficial. Al respecto, Alí explicó que los datos sobre los pacientes pueden solicitarse telefónicamente. “Los nombres y datos se podrán consultar llamando al 440800, interno 9. Se les informará dónde está internado su familiar”, precisó.
Por su parte, el jefe de Defensa Civil confirmó la gravedad del episodio. “Al momento tenemos que informar que hay dos personas fallecidas. Aún no conocemos sus identidades, ya que Policía Científica está trabajando para establecerlas”, indicó Guevara.
Las autoridades municipales y sanitarias continúan con el seguimiento de los pacientes hospitalizados y brindan asistencia a las familias afectadas, mientras avanza la investigación para determinar las causas del trágico incendio.