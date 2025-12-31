Hallaron a una joven desnuda, alcoholizada y pidiendo ayuda en Paraná

Una joven, de aproximadamente 25 años, fue encontrada desnuda, en estado de ebriedad y pidiendo ayuda en la vía pública durante la mañana de este miércoles. El episodio ocurrió alrededor de las 6.30 horas en la intersección de Boulevard Racedo y calle Perón, de la capital entrerriana.

Según se informó, un grupo de jóvenes que transitaba por el lugar advirtió la situación y asistió a la mujer, quien se encontraba desorientada y en evidente estado de vulnerabilidad. De inmediato, dieron aviso a un patrullero que circulaba por la zona.

Efectivos policiales constataron el estado de ebriedad de la joven y dispusieron su traslado al hospital San Martín, donde recibió atención médica y quedó en observación.

De acuerdo a lo informado a Elonce, personal policial inició actuaciones para determinar qué ocurrió y desde qué lugar habría salido la joven en esas condiciones. En el área donde fue hallada existe un complejo habitacional, por lo que se trabaja para establecer si provino de alguno de esos domicilios.

Durante el transcurso de la mañana, los padres de la joven se hicieron presentes y tomaron intervención en la situación. En paralelo, la Policía continua con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias previas al hallazgo.

