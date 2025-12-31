Tras una denuncia, recuperaron una motocicleta y detuvieron al sospechoso

Una motocicleta fue robada y recuperada tras un rápido procedimiento policial, que culminó con la detención de un hombre, luego de un operativo desplegado a partir de una denuncia realizada por la propietaria del rodado.

El hecho ocurrió cuando una mujer, de 42 años, solicitó la presencia policial tras constatar la sustracción de su motovehículo. La mujer dio aviso a las fuerzas de seguridad e informó que le habían robado una motocicleta marca Citiplus 110 cc, dominio 567KGI, de color negro.

Personal policial se hizo presente en el lugar del llamado, ubicado en el barrio José Hernández, en la intersección de calles Martín Fierro y Del Fogón. Allí, los efectivos entrevistaron a la damnificada, quien brindó detalles y características del rodado sustraído, lo que permitió iniciar de inmediato un operativo de búsqueda.

Como resultado del rastrillaje, móviles policiales lograron localizar la motocicleta en un asentamiento situado en la intersección de las calles Gobernador Crespo y Lago Puelo. En el lugar, además del rodado denunciado como robado, se encontró a un hombre que fue demorado por el personal interviniente.

Tras el hallazgo, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, a cargo de la doctora Saint Paul, quien dispuso que el masculino quedara alojado en la Alcaidía, mientras se avanzaba con las actuaciones judiciales correspondientes.

