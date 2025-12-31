Un hombre fue apuñalado en La Paz y detuvieron a un adolescente por el ataque

Un hombre de 30 años resultó con lesiones graves tras ser atacado con un arma blanca esta madrugada en La Paz. La Policía identificó y aprehendió a un menor de 16 años como presunto autor del hecho de sangre y secuestró elementos vinculados.
Apuñalado en La Paz. Un hombre de 30 años resultó con lesiones de carácter grave tras un ataque con arma blanca ocurrido durante la madrugada de este miércoles 31 de diciembre, en inmediaciones de calle 9 de Julio y cortada Pellegrini, en la localidad de La Paz.
El damnificado fue trasladado de urgencia al hospital 9 de Julio, donde debió ser sometido a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de las heridas. Tras la operación, permanece internado bajo asistencia médica.
El hecho de sangre motivó la intervención de oficio por parte del personal policial de la comisaría primera, dependiente de la Jefatura Departamental La Paz.
A partir de las averiguaciones realizadas en el lugar y de los testimonios recabados, los investigadores lograron identificar al presunto autor del ataque. Se trató de un adolescente de 16 años, quien fue aprehendido y puesto a disposición de la autoridad judicial competente, con intervención de los organismos correspondientes en materia de protección de menores.
En el marco del procedimiento, el personal policial procedió además al secuestro de un arma blanca y de prendas de vestir que estarían vinculadas al hecho. Estos elementos quedaron a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones y pericias correspondientes.
Desde la Jefatura Departamental La Paz indicaron que la investigación continuó en curso, con intervención de las autoridades judiciales, a fin de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el ataque y determinar las responsabilidades penales correspondientes.