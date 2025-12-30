Rescataron a dos personas a bordo de una embarcación a la deriva en Arroyo La China

La Prefectura Naval Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, realizó una intervención en la ciudad de Concepción del Uruguay, rescatando a dos hombres mayores de edad en emergencia a bordo de una embarcación a la deriva en el Arroyo La China. El hecho ocurrió cuando la Estación Costera local recibió un alerta sobre un bote sin control.

El despliegue de Prefectura

El alerta inicial detallaba que una embarcación con dos ocupantes se encontraba a la deriva en inmediaciones del Arroyo La China, cerca del kilómetro 184 del Canal Secundario del río Uruguay. Ante la situación, que ocurría fuera de la jurisdicción SAR, se activó un operativo de rescate a cargo del personal de la Prefectura Naval. Se desplazó una embarcación con los efectivos, logrando localizar el bote sin matrícula ni nombre, según publicó Uruguayenses.

El personal de Prefectura confirmó que el ocupante encargado de gobernar el bote estaba descompuesto.

Asistencia médica

Una vez a salvo, los dos ocupantes fueron trasladados al Balneario Itapé, donde aguardaba una ambulancia del Hospital Justo José de Urquiza. El personal médico, previamente coordinado por el operador de la Estación Costera, brindó asistencia primaria a los rescatados y luego los trasladó al hospital local para una evaluación más exhaustiva.