 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Rescataron a dos personas a bordo de una embarcación a la deriva en Arroyo La China

La Prefectura Naval rescató a dos personas a bordo de una embarcación a la deriva en Concepción del Uruguay. Una de ellas estaba descompuesta.

30 de Diciembre de 2025
Fueron trasladados al hospital.
Fueron trasladados al hospital.

REDACCIÓN ELONCE

La Prefectura Naval rescató a dos personas a bordo de una embarcación a la deriva en Concepción del Uruguay. Una de ellas estaba descompuesta.

La Prefectura Naval Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, realizó una intervención en la ciudad de Concepción del Uruguay, rescatando a dos hombres mayores de edad en emergencia a bordo de una embarcación a la deriva en el Arroyo La China. El hecho ocurrió cuando la Estación Costera local recibió un alerta sobre un bote sin control.

 

El despliegue de Prefectura

El alerta inicial detallaba que una embarcación con dos ocupantes se encontraba a la deriva en inmediaciones del Arroyo La China, cerca del kilómetro 184 del Canal Secundario del río Uruguay. Ante la situación, que ocurría fuera de la jurisdicción SAR, se activó un operativo de rescate a cargo del personal de la Prefectura Naval. Se desplazó una embarcación con los efectivos, logrando localizar el bote sin matrícula ni nombre, según publicó Uruguayenses.

El personal de Prefectura confirmó que el ocupante encargado de gobernar el bote estaba descompuesto.

Asistencia médica

Una vez a salvo, los dos ocupantes fueron trasladados al Balneario Itapé, donde aguardaba una ambulancia del Hospital Justo José de Urquiza. El personal médico, previamente coordinado por el operador de la Estación Costera, brindó asistencia primaria a los rescatados y luego los trasladó al hospital local para una evaluación más exhaustiva.

Temas:

rescate Concepción de Uruguay embarcación a la deriva
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso