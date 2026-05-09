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Era oriunda de Crespo la mujer hallada muerta en el interior de un auto en General Ramírez

“Al ser un hecho trágico de índole personal, y por tratarse de una muerte natural, no se brindan mayores informaciones sobre lo sucedido”, indicaron fuentes policiales de la Departamental Diamante a Elonce.

9 de Mayo de 2026
Muerte por causas naturales en General Ramírez
Muerte por causas naturales en General Ramírez Foto: Miguel Ángel Kobalski

REDACCIÓN ELONCE

“Al ser un hecho trágico de índole personal, y por tratarse de una muerte natural, no se brindan mayores informaciones sobre lo sucedido”, indicaron fuentes policiales de la Departamental Diamante a Elonce.

La mujer que fue hallada sin vida este viernes en el interior de un vehículo estacionado en General Ramírez era oriunda de Crespo y fue identificada como Silvina Raquel Weber de Yung, de 55 años.

 

El hallazgo se produjo alrededor de las 12:45, sobre la calle Belgrano, entre Libertad y Arenales, lo que derivó en un inmediato despliegue de las fuerzas de seguridad y personal de emergencias en el centro de la localidad.

El operativo se inició tras un aviso a la Comisaría de General Ramírez sobre una situación sospechosa vinculada a un rodado detenido en la vía pública. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que la ocupante se encontraba sin signos vitales. El perímetro fue rápidamente acordonado para permitir el trabajo de los peritos y evitar la circulación de transeúntes por la zona.

 

En el sitio trabajaron funcionarios policiales del departamento Diamante y una dotación de Bomberos Voluntarios, quienes prestaron colaboración en las tareas de rigor.

 

“Al ser un hecho trágico de índole personal, y por tratarse de una muerte natural, no se brindan mayores informaciones sobre lo sucedido”, indicaron fuentes policiales de la Departamental Diamante al dar cuenta de los lineamientos que dispuestos por la superioridad policial.

Temas:

General Ramírez Departamento Diamante
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