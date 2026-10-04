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Policiales Investigación por una muerte dudosa

Encontraron muerto a un niño en un canal de riego de Tucumán: detuvieron a sus padres

Tenía un año y ocho meses y era buscado desde la mañana del sábado en Marapa. El cuerpo apareció a unos cinco kilómetros de su vivienda. La fiscalía dispuso cuatro detenciones, aunque todavía no informó sus motivos ni estableció responsabilidades.

4 de Octubre de 2026
Niño hallado en Tucumán.
Niño hallado en Tucumán.

Tenía un año y ocho meses y era buscado desde la mañana del sábado en Marapa. El cuerpo apareció a unos cinco kilómetros de su vivienda. La fiscalía dispuso cuatro detenciones, aunque todavía no informó sus motivos ni estableció responsabilidades.

Los padres y otros dos familiares de un niño de un año y ocho meses quedaron detenidos después de que fuera encontrado muerto en un canal de riego de Tucumán. La investigación busca establecer las circunstancias del fallecimiento y aguarda los resultados de la autopsia.

 

El niño, identificado como Brandon Eliseo Rearte, había desaparecido durante la mañana del sábado en Marapa, departamento Juan Bautista Alberdi. Su ausencia motivó una búsqueda que se extendió durante varias horas y reunió a equipos de emergencia y vecinos.

 

 

Según informó TN, la Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial Concepción ordenó detener a la madre, al padre, a una tía y a la pareja de esta última. Hasta el momento, no se precisaron los motivos de esas medidas ni se determinó si alguno tuvo responsabilidad en la muerte.

 

El hallazgo se produjo después de varias horas de búsqueda

 

Cuando los familiares advirtieron que Brandon no estaba, realizaron la denuncia. A partir de ese aviso, policías, bomberos y brigadas de rescate comenzaron a recorrer distintos sectores de la localidad.

 

La búsqueda incluyó caminos, zonas de vegetación y cursos de agua cercanos. Cientos de vecinos también se sumaron para intentar localizar al niño, mientras los equipos ampliaban el recorrido por Marapa.

 

 

Cerca de las 13.40, encontraron el cuerpo dentro de un canal de riego, en terrenos de la Dirección de Recursos Hídricos de Tucumán. El sector está próximo al barrio Héroes de Malvinas, a unos cinco kilómetros de la vivienda familiar.

 

La autopsia deberá establecer la causa del fallecimiento

 

La muerte fue confirmada por Abraham Creche, secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de Alberdi, en declaraciones a medios locales. Después del hallazgo, especialistas trabajaron en el lugar para reunir información sobre lo ocurrido.

 

Participaron equipos de Criminalística, Laboratorio y Medicina Legal. El médico que intervino recomendó realizar una autopsia para determinar la causa del fallecimiento y aportar elementos a la investigación.

El expediente fue registrado como “muerte dudosa”. Esa denominación refleja que las circunstancias todavía deben esclarecerse y no constituye, por sí misma, una conclusión sobre cómo ocurrió el hecho.

 

Una posible caída al agua está bajo análisis

 

Una de las hipótesis iniciales plantea que el niño podría haber caído en un canal cercano al barrio San Cayetano. Según esa posibilidad, la corriente lo habría desplazado hasta el sector donde fue encontrado.

Sin embargo, esa explicación todavía no fue corroborada. La investigación en Tucumán deberá reconstruir las horas previas a la desaparición y establecer cómo Brandon terminó dentro del curso de agua.

 

Mientras se esperan los resultados de la autopsia, los cuatro familiares permanecen detenidos por disposición de la fiscalía. Las medidas adoptadas no implican que se haya determinado su responsabilidad en la muerte del niño.

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Tucumán Nino fallecimiento
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