Dos vehículos atrapados en pozo sin señalizar en pleno centro de Paraná: el video

Este sábado, dos vehículos quedaron atrapados en un pozo sin señalizar sobre la calle Urquiza, entre Perón y Cura Álvarez, en pleno centro de Paraná. El incidente ocurrió en horas de la mañana, cuando la lluvia hizo que la visibilidad fuera aún más limitada y el riesgo aumentara considerablemente. Afortunadamente, no se registraron heridos, pero la situación desató gran alarma entre los conductores y peatones que transitaban la zona.

El pozo, que no contaba con señalización ni advertencias para los conductores, causó que los vehículos quedaran atascados en plena vía pública, interrumpiendo el tránsito y generando un importante embotellamiento en el área.