Dos vehículos atrapados en pozo sin señalizar en pleno centro de Paraná: el video

Este sábado, dos vehículos quedaron atrapados en un pozo sin señalizar en la calle Urquiza de Paraná. El incidente generó preocupación por la falta de precaución en un día de lluvia.
Este sábado, dos vehículos quedaron atrapados en un pozo sin señalizar sobre la calle Urquiza, entre Perón y Cura Álvarez, en pleno centro de Paraná. El incidente ocurrió en horas de la mañana, cuando la lluvia hizo que la visibilidad fuera aún más limitada y el riesgo aumentara considerablemente. Afortunadamente, no se registraron heridos, pero la situación desató gran alarma entre los conductores y peatones que transitaban la zona.
El pozo, que no contaba con señalización ni advertencias para los conductores, causó que los vehículos quedaran atascados en plena vía pública, interrumpiendo el tránsito y generando un importante embotellamiento en el área.