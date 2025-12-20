 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná

Llovieron 52 milímetros en Paraná y se registraron anegamientos en barrios

Una intensa lluvia dejó un acumulado de 52 milímetros en Paraná y provocó anegamientos en distintos barrios de la ciudad. Defensa Civil recibió numerosos llamados y el Municipio asistió a familias afectadas, mientras se dispusieron cortes preventivos de tránsito.

20 de Diciembre de 2025
Llovieron 52 mm en Paraná
Llovieron 52 mm en Paraná Foto: Defensa Civil de Paraná

REDACCIÓN ELONCE

Una intensa lluvia dejó un acumulado de 52 milímetros en Paraná y provocó anegamientos en distintos barrios de la ciudad. Defensa Civil recibió numerosos llamados y el Municipio asistió a familias afectadas, mientras se dispusieron cortes preventivos de tránsito.

Un intenso episodio de lluvias registrado durante la mañana de este sábado, en pocas horas, dejó un acumulado de 52 milímetros en Paraná y provocó anegamientos en distintos barrios de la ciudad. Las zonas más afectadas fueron Bajada Grande, San Martín y Los Berros, donde el ingreso de agua a viviendas generó múltiples intervenciones de los equipos municipales.

Anegamientos en calle 25 de Junio de Paran&aacute; (foto Paran&aacute; hacia el mundo)
Anegamientos en calle 25 de Junio de Paraná (foto Paraná hacia el mundo)

El responsable de Defensa Civil municipal, Lucas García, explicó a Elonce que “hubo muchos llamados por la cantidad de agua que ingresó a los domicilios, que se ubican a la vera de los arroyos”. Según indicó, la gran cantidad de precipitaciones en corto tiempo, sumada a la fisonomía del terreno, derivó en estos inconvenientes recurrentes.

De acuerdo a lo informado, la Municipalidad de Paraná asistió a las familias afectadas a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, con el objetivo de atender las situaciones más urgentes derivadas del temporal.

 

Cortes de tránsito y zonas comprometidas

 

Como medida preventiva, se dispuso el corte de calle Grella a la altura del Club Patronato, debido a que el agua superó niveles considerados seguros para la circulación vehicular. La interrupción fue momentánea y tuvo como finalidad evitar accidentes.

Anegamientos en Paran&aacute; (foto Defensa Civil)
Anegamientos en Paraná (foto Defensa Civil)

Asimismo, se reportaron anegamientos sobre avenida Almafuerte, a la altura del ex hipódromo. En ese sector, el tránsito permanece habilitado en una sola mano y desde Defensa Civil recomendaron circular con extrema precaución.

Alertas meteorológicas en gran parte del país

 

El fenómeno local se dio en un contexto meteorológico adverso a nivel nacional. Durante la jornada, una amplia porción del país se encuentra bajo alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional, que incluyeron tormentas fuertes a severas, lluvias persistentes, vientos intensos y la presencia de viento Zonda en la región cordillerana.

 

Según los informes oficiales, 17 provincias estuvieron alcanzadas por algún tipo de alerta meteorológica. En particular, el centro-norte de Santa Fe, el norte de Entre Ríos, el sur de Corrientes, el sudeste de Santiago del Estero y el noreste de Córdoba permanecieron bajo alerta naranja, lo que implicó la probabilidad de tormentas severas con intensa actividad eléctrica, granizo, ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos.

Los acumulados de precipitación en las zonas bajo alerta naranja pudieron superar los 100 milímetros, generando riesgos de anegamientos temporarios y complicaciones tanto en áreas urbanas como rurales. En las regiones con alerta amarilla, se previeron tormentas fuertes de menor intensidad, con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y lluvias estimadas entre 30 y 70 milímetros.

 

Desde los organismos oficiales recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales y extremar precauciones ante la persistencia de condiciones meteorológicas adversas.

Temas:

lluvias anegamientos Paraná Defensa Civil tormentas alerta meteorológica
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso