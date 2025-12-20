Llovieron 52 milímetros en Paraná y se registraron anegamientos en barrios

Un intenso episodio de lluvias registrado durante la mañana de este sábado, en pocas horas, dejó un acumulado de 52 milímetros en Paraná y provocó anegamientos en distintos barrios de la ciudad. Las zonas más afectadas fueron Bajada Grande, San Martín y Los Berros, donde el ingreso de agua a viviendas generó múltiples intervenciones de los equipos municipales.

Anegamientos en calle 25 de Junio de Paraná (foto Paraná hacia el mundo)

El responsable de Defensa Civil municipal, Lucas García, explicó a Elonce que “hubo muchos llamados por la cantidad de agua que ingresó a los domicilios, que se ubican a la vera de los arroyos”. Según indicó, la gran cantidad de precipitaciones en corto tiempo, sumada a la fisonomía del terreno, derivó en estos inconvenientes recurrentes.

De acuerdo a lo informado, la Municipalidad de Paraná asistió a las familias afectadas a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, con el objetivo de atender las situaciones más urgentes derivadas del temporal.

Cortes de tránsito y zonas comprometidas

Como medida preventiva, se dispuso el corte de calle Grella a la altura del Club Patronato, debido a que el agua superó niveles considerados seguros para la circulación vehicular. La interrupción fue momentánea y tuvo como finalidad evitar accidentes.

Anegamientos en Paraná (foto Defensa Civil)

Asimismo, se reportaron anegamientos sobre avenida Almafuerte, a la altura del ex hipódromo. En ese sector, el tránsito permanece habilitado en una sola mano y desde Defensa Civil recomendaron circular con extrema precaución.

Alertas meteorológicas en gran parte del país

El fenómeno local se dio en un contexto meteorológico adverso a nivel nacional. Durante la jornada, una amplia porción del país se encuentra bajo alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional, que incluyeron tormentas fuertes a severas, lluvias persistentes, vientos intensos y la presencia de viento Zonda en la región cordillerana.

Según los informes oficiales, 17 provincias estuvieron alcanzadas por algún tipo de alerta meteorológica. En particular, el centro-norte de Santa Fe, el norte de Entre Ríos, el sur de Corrientes, el sudeste de Santiago del Estero y el noreste de Córdoba permanecieron bajo alerta naranja, lo que implicó la probabilidad de tormentas severas con intensa actividad eléctrica, granizo, ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos.

Los acumulados de precipitación en las zonas bajo alerta naranja pudieron superar los 100 milímetros, generando riesgos de anegamientos temporarios y complicaciones tanto en áreas urbanas como rurales. En las regiones con alerta amarilla, se previeron tormentas fuertes de menor intensidad, con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y lluvias estimadas entre 30 y 70 milímetros.

Desde los organismos oficiales recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales y extremar precauciones ante la persistencia de condiciones meteorológicas adversas.