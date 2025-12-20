Llovieron 52 milímetros en Paraná y se registraron anegamientos en barrios

REDACCIÓN ELONCE
Una intensa lluvia dejó un acumulado de 52 milímetros en Paraná y provocó anegamientos en distintos barrios de la ciudad. Defensa Civil recibió numerosos llamados y el Municipio asistió a familias afectadas, mientras se dispusieron cortes preventivos de tránsito.
Un intenso episodio de lluvias registrado durante la mañana de este sábado, en pocas horas, dejó un acumulado de 52 milímetros en Paraná y provocó anegamientos en distintos barrios de la ciudad. Las zonas más afectadas fueron Bajada Grande, San Martín y Los Berros, donde el ingreso de agua a viviendas generó múltiples intervenciones de los equipos municipales.
El responsable de Defensa Civil municipal, Lucas García, explicó a Elonce que “hubo muchos llamados por la cantidad de agua que ingresó a los domicilios, que se ubican a la vera de los arroyos”. Según indicó, la gran cantidad de precipitaciones en corto tiempo, sumada a la fisonomía del terreno, derivó en estos inconvenientes recurrentes.
De acuerdo a lo informado, la Municipalidad de Paraná asistió a las familias afectadas a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, con el objetivo de atender las situaciones más urgentes derivadas del temporal.
Cortes de tránsito y zonas comprometidas
Como medida preventiva, se dispuso el corte de calle Grella a la altura del Club Patronato, debido a que el agua superó niveles considerados seguros para la circulación vehicular. La interrupción fue momentánea y tuvo como finalidad evitar accidentes.
Asimismo, se reportaron anegamientos sobre avenida Almafuerte, a la altura del ex hipódromo. En ese sector, el tránsito permanece habilitado en una sola mano y desde Defensa Civil recomendaron circular con extrema precaución.
Alertas meteorológicas en gran parte del país
El fenómeno local se dio en un contexto meteorológico adverso a nivel nacional. Durante la jornada, una amplia porción del país se encuentra bajo alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional, que incluyeron tormentas fuertes a severas, lluvias persistentes, vientos intensos y la presencia de viento Zonda en la región cordillerana.
Según los informes oficiales, 17 provincias estuvieron alcanzadas por algún tipo de alerta meteorológica. En particular, el centro-norte de Santa Fe, el norte de Entre Ríos, el sur de Corrientes, el sudeste de Santiago del Estero y el noreste de Córdoba permanecieron bajo alerta naranja, lo que implicó la probabilidad de tormentas severas con intensa actividad eléctrica, granizo, ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos.
Los acumulados de precipitación en las zonas bajo alerta naranja pudieron superar los 100 milímetros, generando riesgos de anegamientos temporarios y complicaciones tanto en áreas urbanas como rurales. En las regiones con alerta amarilla, se previeron tormentas fuertes de menor intensidad, con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y lluvias estimadas entre 30 y 70 milímetros.
Desde los organismos oficiales recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales y extremar precauciones ante la persistencia de condiciones meteorológicas adversas.