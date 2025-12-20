Alerta por tormentas: un frente frío dejará importantes precipitaciones hasta el lunes

El fin de semana encuentra a gran parte de la Argentina bajo los efectos de un patrón atmosférico dominado por la circulación de viento del sector norte, con escasa nubosidad y un marcado incremento de las temperaturas. Este esquema favoreció registros térmicos muy elevados, especialmente sobre la región central del país, donde varias provincias alcanzaron valores muy por encima de los promedios habituales para la época.

Las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe se destacaron entre las zonas con las marcas más altas del territorio nacional; este comportamiento estuvo directamente asociado al aporte constante de aire cálido y húmedo desde latitudes más bajas.

Sin embargo, este escenario comienza a mostrar señales claras de cambio. A partir de hoy, el avance de un sistema frontal frío empezará a modificar de manera progresiva las condiciones atmosféricas, dando inicio a un período con mayor inestabilidad, incremento de la nubosidad y el desarrollo de precipitaciones de diversa intensidad en amplias zonas del país, indicó el meteorólogo Leonardo De Benedictis a Meteored.

Alerta naranja y amarilla por tormentas en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente la alerta naranja por tormentas para la tarde noche de este sábado para los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador. En tanto, los departamentos Victoria y Gualeguay permanecen bajo alerta amarilla por tormenta hasta la mañana de este sábado.

El nivel naranja implica que “el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 100 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos”.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, indica el SMN.

Rige alerta por tormentas (captura desde SMN)

Por otra parte, el nivel amarillo indica que “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos”.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, informó el organismo pronosticador.

Avance del frente frío y distribución de las lluvias

El sistema frontal frío avanzará inicialmente sobre el sur del área pampeana, generando lluvias, chaparrones y tormentas que, en algunos casos, podrán presentar intensidad moderada a fuerte. Durante el sábado y el domingo, el frente se desplazará hacia la porción central del país, abarcando gran parte de la región pampeana con fenómenos de variada intensidad.

Entre el domingo y el lunes, el sistema terminará de avanzar hacia el norte argentino, afectando de manera más marcada al noreste del territorio nacional. Esta región aparece como la más favorecida en cuanto a los acumulados de precipitación previstos para los próximos siete días, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional ya emitió alertas por este motivo.

El pronóstico para Paraná (foto Elonce)

Los mapas de acumulado semanal muestran un núcleo de lluvias particularmente significativo sobre el NEA, incluyendo el norte de Santa Fe, Chaco, Formosa, el norte de Corrientes y la provincia de Misiones. Si bien gran parte del centro y norte del país registrará precipitaciones, es en esta región donde se concentrarían los eventos más destacados del período, indicó De Benedictis a Meteored.

Descenso térmico breve y retorno del calor

Luego del pasaje del sistema frontal y de las precipitaciones asociadas, se espera una rotación del viento al sector sur, lo que dará lugar a un descenso térmico entre el martes y el miércoles de la próxima semana. Este cambio en la dirección del viento permitirá el ingreso de una masa de aire relativamente más fresca y seca.

Es importante remarcar que este descenso de temperatura será de carácter transitorio y de muy corta duración. No se prevé un ambiente frío, sino un ajuste de las marcas térmicas desde valores extremadamente elevados hacia registros más cercanos a los normales para esta época del año, manteniéndose un contexto térmico aún elevado.

Según De Benedictis, hacia el miércoles o jueves, el viento volverá a rotar al sector norte, reinstalando el aporte de aire cálido sobre gran parte del territorio nacional. En consecuencia, las temperaturas volverán a incrementarse de manera significativa, marcando la continuidad de un patrón térmico exigente, aunque interrumpido brevemente por el pasaje del frente frío y las lluvias asociadas.

El pronóstico para Paraná

Para este sábado en Paraná se pronostican tormentas fuertes con vientos del sector norte rotando al noreste y temperaturas que oscilarán entre los 25 y 27ºC. Para el domingo, en tanto, se prevé que continúen las inclemencias climáticas con viento norte y marcas térmicas que rondarán entre los 22 y 31ºC.

Para el lunes, se anuncian tormentas aisladas por la mañana y mejorando hacia la tarde noche con vientos del sudoeste rotando al sudeste; y una mínima estimada en 21ºC y una máxima de 29. Para el martes, se estima que continúen las tormentas aisladas durante la mañana, mejorando hacia la tarde noche con marcas térmicas que oscilarán entre los 21 y 31ºC.