Elevan a naranja el aviso de alerta por tormentas intensas para gran parte de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por la llegada de un sistema frontal que provocará lluvias y tormentas fuertes durante el sábado. El aviso alcanza a gran parte de Entre Ríos y a otras provincias del centro y norte del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a nivel naranja el aviso de alerta por tormentas para gran parte de Entre Ríos, al advertir que durante la jornada del sábado ingresará un sistema frontal que provocará un marcado cambio en las condiciones del tiempo, con lluvias y tormentas de variada intensidad.
Según el informe oficial, el fenómeno no solo afectará al territorio entrerriano, sino que también se extenderá a amplias zonas de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Córdoba, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero y otras provincias, configurando un escenario de inestabilidad generalizada.
Alerta amarilla en algunos departamentos
El SMN mantuvo el nivel amarillo de alerta por tormentas para la mañana y la noche del sábado en los departamentos Victoria y Gualeguay. De acuerdo al reporte, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”.
Estas tormentas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Además, se previeron valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.
Alerta naranja para la tarde
En tanto, para la tarde del sábado se emitió alerta naranja por tormentas fuertes para los departamentos Diamante, Nogoyá, Paraná, Villaguay, San Salvador, Concordia, Federación, Feliciano, Federal y La Paz.
“El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas”, señaló el SMN.
Estas condiciones “incluirán intensa actividad eléctrica, posible caída de granizo, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora y lluvias abundantes en cortos lapsos de tiempo”. En estas zonas se estimaron precipitaciones acumuladas de entre 80 y 110 milímetros, con posibilidad de registros superiores en forma localizada.
Pronóstico para los próximos días
El pronóstico extendido indicó que el domingo continuará la inestabilidad sobre Entre Ríos, con lluvias intermitentes y una temperatura máxima estimada en 31 grados.
Para el lunes, el organismo anticipó una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 31. Si bien el tiempo seguiría inestable durante gran parte de la jornada, se esperaba una mejoría progresiva hacia las últimas horas del día.
Ante este escenario, las autoridades recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones frente a posibles anegamientos, caída de árboles y reducción de la visibilidad durante las tormentas.