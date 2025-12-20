Tormenta en Paraná: las postales de un cielo cubierto por lluvias en la ciudad

Un cielo completamente cubierto y de tonalidades oscuras fue una de las imágenes más impactantes que dejó la tormenta registrada durante las primeras horas de este sábado en Paraná.

A través de sus cámaras aéreas, Elonce mostró las postales que evidenciaron el avance del frente de tormenta y las condiciones adversas que se hicieron sentir en distintos sectores de la ciudad.

Para la jornada se pronostican tormentas fuertes con vientos del sector norte rotando al noreste y temperaturas que oscilarán entre los 25 y 27ºC.

Las imágenes captadas desde el aire permitieron dimensionar la magnitud del fenómeno, con densas formaciones nubosas desplazándose sobre la ciudad y generando un marcado contraste con el paisaje habitual.

El registro audiovisual reflejó además la presencia de las precipitaciones y una disminución notoria de la visibilidad.

De hecho, el Servicio Meteorológico emitió, a las 10 de este sábado, un aviso a corto plazo -de dos horas de validez- por tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo para los departamentos Paraná y Diamante.

Alerta naranja y amarilla por tormentas en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente la alerta naranja por tormentas para la tarde noche de este sábado para los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador. En tanto, los departamentos Victoria y Gualeguay permanecen bajo alerta amarilla por tormenta hasta la mañana de este sábado.

El nivel naranja implica que “el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 100 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos”.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, indica el SMN.

Por otra parte, el nivel amarillo indica que “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos”.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, informó el organismo pronosticador.

El pronóstico extendido

Para el domingo, en tanto, se prevé que continúen las inclemencias climáticas con viento norte y marcas térmicas que rondarán entre los 22 y 31ºC.

Para el lunes, se anuncian tormentas aisladas por la mañana y mejorando hacia la tarde noche con vientos del sudoeste rotando al sudeste; y una mínima estimada en 21ºC y una máxima de 29. Para el martes, se estima que continúen las tormentas aisladas durante la mañana, mejorando hacia la tarde noche con marcas térmicas que oscilarán entre los 21 y 31ºC.