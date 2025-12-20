Asistieron a 20 familias por el temporal de intensas lluvias en Paraná

Las intensas lluvias registradas durante la jornada en Paraná, con un acumulado de 52 milímetros en pocas horas, provocaron anegamientos en distintos puntos de la ciudad y obligaron a desplegar un operativo de asistencia por parte de la Municipalidad de Paraná, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Defensa Civil.

Al respecto, el titular del área, Enrique Ríos, explicó a Elonce que la gran cantidad de agua caída en un corto período generó situaciones de ingreso de agua a viviendas y acumulación en la vía pública. “Llovieron muchos milímetros en poco tiempo, lo que produjo diferentes situaciones de anegamiento, ya sea por la lluvia directa o por el escurrimiento del agua hacia algunos domicilios”, indicó.

Ríos precisó que la Secretaría de Desarrollo Humano centró la asistencia directa a las familias afectadas "a través de la entrega de toldos, ayuda alimentaria, frazadas y colchones a aquellas personas que sufrieron estas contingencias del tiempo”, señaló.

Familias asistidas y zonas afectadas

De acuerdo al relevamiento realizado durante la jornada, entre 17 y 20 familias fueron asistidas por los equipos municipales. Las intervenciones se realizaron en distintos sectores de la ciudad, con situaciones puntuales en barrios Bajada Grande, Anacleto Medina y sectores cercanos a arroyos.

Anegamientos en calle 25 de Junio de Paraná (foto Paraná hacia el mundo)

Por su parte, el responsable de Defensa Civil municipal, Lucas García, aclaró que no se trató de anegamientos generalizados, sino de episodios localizados. “Fueron zonas puntuales donde ya se hizo el relevamiento y se continúa trabajando en el lugar mientras dura el fenómeno”, afirmó.

En cuanto a la circulación vehicular, García informó que se registraron complicaciones en sectores habituales, como la zona del Club Patronato, donde se dispuso un corte parcial preventivo para ordenar el tránsito. “Se ordenó la circulación porque la cantidad de agua era importante”, explicó.

Caída de árboles y recomendaciones

Durante la tormenta se registraron dos caídas de árboles. Una de ellas ocurrió en la zona de kilómetro 5 ½, donde un pino cayó sobre el ingreso de una vivienda y un equipo municipal trabajó en el lugar. El segundo caso se dio en la zona de la Costanera, sin que se generara una situación de emergencia.

García remarcó la importancia de extremar precauciones al circular. “Pedimos mucho cuidado, especialmente por el riesgo de aquaplaning. Se ve que algunos autos circulan rápido y eso puede generar accidentes”, advirtió.

Asimismo, recordó los canales de contacto habilitados para solicitar asistencia. “Los vecinos pueden comunicarse al 103 de Defensa Civil, al 147, al 911 o a Bomberos Voluntarios ante cualquier emergencia”, detalló.