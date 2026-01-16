Dos policías resultaron con graves heridas al ser atacados con botellas de vidrio

En la noche del jueves, se registró un grave episodio de violencia en la zona de Avenida Frondizi, a la altura de la curva del CECAT, en Concepción del Uruguay, donde dos policías resultaron heridos tras ser atacados con elementos contundentes.

El hecho se registró alrededor de las 22:50 horas, cuando un patrullero se hizo presente en el lugar ante el aviso sobre personas desconocidas que arrojaban piedras y otros objetos a los transeúntes que circulaban por la zona.

Cuando los policías bajaron del patrullero para identificar a los agresores, desde una zona de densa vegetación y escasa iluminación, comenzaron a caer elementos contundentes contra el móvil policial.

Uno de los objetos arrojados, presumiblemente una botella de vidrio, impactó directamente contra la integridad de los funcionarios y el estallido del cristal provocó lesiones de diversa consideración en ambos efectivos.

De inmediato fueron trasladados al Hospital J. J. Urquiza, donde recibieron asistencia médica inmediata. Según se informó, uno de los funcionarios presenta lesiones graves en la zona del rostro y otro sufrió heridas superficiales, también en el rostro, producto de las esquirlas del vidrio.

Tras el violento episodio, se dio intervención a la Fiscalía en Turno y a la División Policía Científica, quienes trabajaron en el lugar del ataque recolectando evidencia; al mismo tiempo, la Jefatura realiza una investigación para tratar de identificar y localizar a los responsables de la agresión.