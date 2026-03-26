Detuvieron al chofer de un colectivo en Misiones: triplicaba el límite de alcohol permitido

Pasajeros de la unidad alertaron a la policía sobre maniobras peligrosas por parte del chofer

Un grave episodio de inseguridad vial se registró en la provincia de Misiones, donde un chofer de colectivo de larga distancia fue detenido tras comprobarse que manejaba bajo los efectos del alcohol.

El hecho ocurrió en la localidad de Montecarlo, cuando pasajeros del micro —que cubría el trayecto entre Puerto Iguazú y Posadas— alertaron a la policía al notar maniobras peligrosas durante el viaje.

Al arribar a la terminal, efectivos de la División Comando Radioeléctrico interceptaron la unidad e identificaron al conductor, de 56 años. Luego de realizarle el test de alcoholemia, el resultado fue contundente: 1,65 gramos de alcohol por litro de sangre, más de tres veces el límite permitido, que es cero para conductores profesionales según la legislación vigente.

Ante esta situación, el chofer fue detenido de inmediato y se labró el acta de infracción correspondiente. La unidad quedó retenida y a disposición de la empresa de transporte.

Qué pasó con los pasajeros

Los 13 pasajeros que viajaban en el colectivo se vieron afectados por la interrupción del servicio. La compañía dispuso la devolución del dinero de los pasajes y organizó su traslado en otras unidades para que pudieran continuar el viaje.

Controles y cifras a nivel nacional

El caso se suma a otros episodios recientes detectados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que viene alertando sobre niveles extremos de alcoholemia al volante en distintos puntos del país.

Según datos oficiales, durante el último operativo de verano se realizaron más de un millón de controles, con más de 23.500 infracciones registradas, de las cuales 3.672 correspondieron a alcoholemia positiva.

Las sanciones para estos casos pueden incluir multas elevadas, inhabilitación para conducir y otras penalidades. Desde el organismo remarcaron que retirar de circulación a conductores alcoholizados es clave para prevenir siniestros viales y salvar vidas.