Lo amenazó con un cuchillo y le robó ropa: fue detenido y recuperaron las pertenencias

Un hombre de 34 años fue detenido en Santa Elena tras sustraer prendas con un cuchillo en inmediaciones del anfiteatro local.
En la tarde del jueves 26 de marzo de 2026, un hombre de 34 años fue detenido en Santa Elena tras cometer un robo con cuchillo en inmediaciones del anfiteatro local. Según informaron fuentes policiales, el sospechoso habría sustraído prendas de vestir a otro ciudadano, generando un despliegue de seguridad en la zona.
El operativo, realizado por personal de la Comisaría Santa Elena en el marco del programa Barrio Seguro, permitió localizar al sospechoso mientras intentaba darse a la fuga. Los agentes lograron reducirlo de manera inmediata y asegurar tanto el arma blanca utilizada como las prendas robadas: una campera y un gorro, reconocidos posteriormente por la víctima.
El hecho fue puesto en conocimiento de la Fiscalía en turno, que dispuso la detención del hombre, mientras se continúan las diligencias de rigor para avanzar en la causa. Intervinieron también médicos policiales para constatar el estado de las personas involucradas.
Secuestro del cuchillo y las prendas robadas
Durante el procedimiento, el personal policial logró incautar un cuchillo que el detenido habría utilizado para amenazar a la víctima. Además, se recuperaron la campera y el gorro sustraídos, elementos esenciales para confirmar la autoría del delito.
El damnificado reconoció los objetos secuestrados, lo que fortalece la imputación del hombre por robo con violencia.
Tras la detención, se procedió a poner al hombre a disposición de la Justicia, siguiendo las indicaciones de la Unidad Fiscal. La intervención del médico policial garantizó el control de la salud del detenido y la correcta documentación del procedimiento.