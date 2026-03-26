 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Violento asalto en Paraná: los indicios que marcan la existencia de “una planificación previa”

Investigan si hubo un seguimiento previo para concretar el robo de ocho millones de pesos de la casa de la mujer, madre de un supermercadista. Comisario brindó precisiones a Elonce sobre los indicios que marcan la existencia de “una planificación previa”.

26 de Marzo de 2026
Violento asalto a madre de supermercadista
Violento asalto a madre de supermercadista Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Investigan si hubo un seguimiento previo para concretar el robo de ocho millones de pesos de la casa de la mujer, madre de un supermercadista. Comisario brindó precisiones a Elonce sobre los indicios que marcan la existencia de “una planificación previa”.

Violento asalto en Paraná. Dos delincuentes asaltaron a una mujer de 60 años y de nacionalidad china en su vivienda del barrio Paraná XIV, y escaparon con una millonaria suma de dinero tras reducirla dentro del domicilio. El hecho ocurrió el viernes alrededor de las 19 en calle Facundo Quiroga, a metros de Almirante Brown.

 

Según informó el jefe de comisaría decimosegunda, Lorenzo Romero, la víctima es la madre del dueño del supermercado que se emplaza en esa esquina y se encontraba sola al momento del ilícito.

Violento asalto en Paraná: sospechan que hubo planificación previa

De acuerdo a la investigación, los ladrones llegaron al lugar en una moto tipo enduro de color negra y vestían ropa oscura.

 

Uno de ellos tenía casco, mientras que el otro actuó con el rostro descubierto.

 

“Uno de los delincuentes llevó a la mujer hasta el baño, mientras el otro revisaba el interior del domicilio”, detalló el funcionario policial.

Sospechan que hubo planificación previa

 

Los investigadores creen que el hecho no fue al azar y que podría haber existido una tarea previa de inteligencia.

 

“Se aprovecharon de la lluvia, de que la mujer estaba sola y de que no había gente en la calle”, explicó Romero.

 

Además, se constató que la moto fue vista en reiteradas oportunidades en la zona entre las 17.30 y las 18.

Violento asalto a madre de supermercadista (foto Elonce)
Violento asalto a madre de supermercadista (foto Elonce)

Avance de la investigación

 

La Policía trabaja con registros fílmicos aportados por cámaras de seguridad del supermercado de origen chino y de vecinos.

 

En el caso intervienen personal de Investigaciones y Policía Científica.

 

El objetivo es identificar a los autores del robo y avanzar en su localización.

 

Desde la fuerza indicaron que se trataría de "un hecho aislado" dentro de la jurisdicción de la comisaría decimosegunda. No obstante, continúa la investigación para esclarecer el episodio y determinar responsabilidades.

Temas:

$8 millones Violento asalto Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso