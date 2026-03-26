Violento asalto en Paraná: los indicios que marcan la existencia de “una planificación previa”

Violento asalto en Paraná. Dos delincuentes asaltaron a una mujer de 60 años y de nacionalidad china en su vivienda del barrio Paraná XIV, y escaparon con una millonaria suma de dinero tras reducirla dentro del domicilio. El hecho ocurrió el viernes alrededor de las 19 en calle Facundo Quiroga, a metros de Almirante Brown.

Según informó el jefe de comisaría decimosegunda, Lorenzo Romero, la víctima es la madre del dueño del supermercado que se emplaza en esa esquina y se encontraba sola al momento del ilícito.

Violento asalto en Paraná: sospechan que hubo planificación previa

De acuerdo a la investigación, los ladrones llegaron al lugar en una moto tipo enduro de color negra y vestían ropa oscura.

Uno de ellos tenía casco, mientras que el otro actuó con el rostro descubierto.

“Uno de los delincuentes llevó a la mujer hasta el baño, mientras el otro revisaba el interior del domicilio”, detalló el funcionario policial.

Sospechan que hubo planificación previa

Los investigadores creen que el hecho no fue al azar y que podría haber existido una tarea previa de inteligencia.

“Se aprovecharon de la lluvia, de que la mujer estaba sola y de que no había gente en la calle”, explicó Romero.

Además, se constató que la moto fue vista en reiteradas oportunidades en la zona entre las 17.30 y las 18.

Violento asalto a madre de supermercadista (foto Elonce)

Avance de la investigación

La Policía trabaja con registros fílmicos aportados por cámaras de seguridad del supermercado de origen chino y de vecinos.

En el caso intervienen personal de Investigaciones y Policía Científica.

El objetivo es identificar a los autores del robo y avanzar en su localización.

Desde la fuerza indicaron que se trataría de "un hecho aislado" dentro de la jurisdicción de la comisaría decimosegunda. No obstante, continúa la investigación para esclarecer el episodio y determinar responsabilidades.