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Violento ataque a comerciante en Paraná: la amenazaron, la golpearon y se llevaron $8 millones

En Paraná, una comerciante de 60 años fue agredida y despojada de $8 millones por dos delincuentes con casco. La policía investiga.

25 de Marzo de 2026
La zona donde ocurrió el violento robo.
La zona donde ocurrió el violento robo. Foto: Captura de Google Maps.

En Paraná, una comerciante de 60 años fue agredida y despojada de $8 millones por dos delincuentes con casco. La policía investiga.

Una comerciante de 60 años fue sorprendida en su domicilio en calle Almirnate Brown y Facundo Quiroga de Paraná por dos sujetos que ingresaron con casco y la encerraron en el baño. Los delincuentes forcejearon con la víctima y, en un acto de extrema violencia, le introdujeron la cabeza en el inodoro mientras la amenazaban. Finalmente, lograron acceder al dinero que estaba guardado en la vivienda y se llevaron $8 millones, según información del periodista Mauricio Antematten, de Códigos.

 

 

La policía investiga que los agresores pudieron contar con información previa sobre la ubicación del dinero, lo que sugiere una planificación anticipada del robo. A pesar de que la mujer estaba sola en su casa, los ladrones lograron encontrar el efectivo sin mayores obstáculos, reforzando la hipótesis de que existió una tarea de “inteligencia” previa.

 

Investigación en curso y operativo policial

 

El hecho generó alarma inmediata en la zona, con la presencia de múltiples móviles policiales que iniciaron un operativo para dar con los responsables. La comunidad local se encuentra consternada por la violencia del asalto, mientras la policía continúa recabando pruebas y analizando cámaras de seguridad de la zona para identificar a los agresores. Familiares de la víctima confirmaron que ella fue atendida por un médico ese mismo día y que se encuentra fuera de peligro.

Temas:

tortura mujer $8 millones
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