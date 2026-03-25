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Policiales Paraná

Secuestraron un auto robado y dos hombres quedaron supeditados a la causa

El procedimiento se realizó este miércoles en inmediaciones del Rosedal, en Paraná. El vehículo tenía pedido de secuestro por robo y fue detectado tras un control policial.

25 de Marzo de 2026
Secuestraron un auto robado en Paraná
Secuestraron un auto robado en Paraná Foto: Policía de Entre Ríos

El procedimiento se realizó este miércoles en inmediaciones del Rosedal, en Paraná. El vehículo tenía pedido de secuestro por robo y fue detectado tras un control policial.

Un auto robado fue secuestrado durante un procedimiento policial realizado este miércoles por la mañana en la zona de Cuesta de Izaguirre, en inmediaciones del Rosedal, en Paraná.

 

El operativo estuvo a cargo de personal de la Sección Cuerpo y Guardia de la Jefatura Departamental, que identificó a dos hombres que se encontraban en el lugar.

 

Según indicaron, ambos manifestaron que estaban pernoctando dentro del vehículo estacionado.

 

Verificación y confirmación del delito

 

Al verificar los datos del rodado mediante los sistemas SIFCOP y DNRPA, los efectivos constataron que el automóvil tenía un pedido de secuestro activo por robo.

 

Se trató de un Chevrolet Meriva, color gris, modelo 2011, que presentaba la documentación irregular.

Dos hombres quedaron supeditados a la causa (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Dos hombres quedaron supeditados a la causa (foto Policía de Entre Ríos)

Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía de Investigación y Litigación. La fiscal Clarisa Aiello dispuso el secuestro formal del vehículo y la correcta identificación de los dos ocupantes.

 

Asimismo, ordenó que ambos hombres sean sometidos a examen médico y verificación de antecedentes. Los involucrados, oriundos de la provincia de Buenos Aires, quedaron supeditados a la causa por el delito de receptación sospechosa.

 

El vehículo fue trasladado a dependencias policiales para su resguardo, mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del hecho. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer la procedencia del rodado y posibles vínculos con otros delitos.

Temas:

auto robado policiales Paraná procedimiento policial
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