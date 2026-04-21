Camionero de Paraná debió ser rescatado tras el vuelco de su vehículo en la Ruta 14

Un camionero oriundo de Paraná debió ser rescatado tras quedar atrapado en la cabina luego del vuelco de su vehículo en el acceso a Concordia. Fue trasladado al hospital con posibles fracturas.
El rescate de camionero tras vuelco en Ruta 14 ocurrió en la tarde de este lunes en el acceso a Concordia, donde un siniestro vial de consideración dejó como saldo a un conductor atrapado dentro de su vehículo. El hecho se registró alrededor de las 17:35 en la intersección de la Ruta Provincial 22 y la Ruta Nacional 14, en el sector conocido como “el rulo”.
Por causas que se encuentran bajo investigación, un camión con acoplado marca Volkswagen que circulaba saliendo de la ciudad e ingresando al empalme perdió la estabilidad y volcó sobre su lateral izquierdo. Como consecuencia del impacto, la carga de pallets que transportaba quedó desparramada sobre la calzada.
El conductor, un hombre argentino de 57 años oriundo de Paraná, quedó atrapado en la cabina con sus piernas aprisionadas, lo que obligó a desplegar un intenso operativo de rescate en el lugar.
Operativo de rescate y asistencia médica
Ante la gravedad de la situación, intervinieron Bomberos Voluntarios de Concordia, quienes trabajaron junto a personal policial del puesto caminero y maquinaria pesada de la zona para poder liberar al chofer.
El rescate se realizó mediante el uso de equipamiento hidráulico especializado, lo que permitió acceder a la cabina y retirar al conductor que permanecía atrapado tras el vuelco. La tarea demandó varios minutos debido a la complejidad del siniestro y al estado en que quedó el vehículo.
Una vez liberado, el hombre —identificado con el apellido Colignon— fue trasladado en ambulancia del servicio de emergencias 107 hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde recibió atención médica. Según se informó, presentaba posibles fracturas que deberán ser confirmadas mediante estudios.
Tránsito interrumpido y normalización
Durante el operativo, el tránsito en la zona se vio afectado debido a la presencia del camión volcado y la carga esparcida sobre la cinta asfáltica. Personal policial trabajó en la regulación de la circulación para evitar nuevos incidentes.
Las tareas de remoción del vehículo y limpieza del lugar se extendieron durante varias horas, con la colaboración de maquinaria pesada para retirar el acoplado y despejar la calzada.
Finalmente, cerca de las 20, el tránsito fue habilitado nuevamente en condiciones normales sobre la autovía de la Ruta Nacional 14, luego de completarse las tareas de asistencia y seguridad vial.