Buscan a una adolescente de 14 años que no regresó a su casa en Concordia

La policía de Concordia intensifica la búsqueda de Tatiana Zalazar, una adolescente de 14 años que se encuentra desaparecida desde el pasado miércoles 10 de junio, cuando salió de su domicilio y no regresó.

Según informaron fuentes oficiales, la menor se ausentó alrededor de las 18:40 y desde entonces no se tienen novedades sobre su paradero. Ante esta situación, se activaron los protocolos correspondientes para su localización.

“El personal de la Jefatura Departamental Concordia se encuentra trabajando para dar con el paradero de Tatiana Zalazar”, indicaron desde la fuerza policial. Desde el momento de la denuncia, efectivos policiales llevan adelante distintas tareas investigativas con el objetivo de ubicar a la adolescente lo antes posible.

“Se activaron los protocolos de búsqueda y localización. Personal policial trabaja intensamente en distintas tareas investigativas”, señalaron.

El operativo incluye recorridas, entrevistas y otras medidas habituales en este tipo de casos, con la colaboración de distintas áreas de la fuerza.

Cómo estaba vestida al momento de desaparecer

Al momento de su desaparición, Tatiana Zalazar vestía “una remera blanca, un saco marrón, un pantalón marrón, zapatillas negras y llevaba una mochila verde”. Además, “también podría haber tenido una bufanda roja”.

En cuanto a sus características físicas, se indicó que es de estatura mediana y que “su contextura física puede hacer que aparente ser mayor de edad”, según describieron sus familiares.

Quien posea información debe comunicarse con la dependencia policial más cercana o brindar información a través del 101.