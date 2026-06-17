Buscan a un joven entrerriano de 29 años que desapareció tras viajar a Paysandú

REDACCIÓN ELONCE
La denuncia fue radicada por su madre en Concepción del Uruguay. Pablo Ramón García fue visto por última vez en Paysandú, donde residía desde el año pasado. Solicitan información sobre su paradero.
La búsqueda de Pablo Ramón García moviliza a las autoridades de Entre Ríos y Uruguay luego de que su familia denunciara la pérdida de contacto con el joven de 29 años, oriundo de Concepción del Uruguay, quien residía en la ciudad uruguaya de Paysandú.
La Jefatura Departamental Uruguay, bajo la coordinación de la Fiscalía en turno, solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero del joven, cuyo último contacto con sus familiares se registró durante el mes de marzo de este año.
Según la denuncia presentada por su madre, García se había trasladado en febrero de 2025 a Paysandú, donde atravesaba una situación de vulnerabilidad y frecuentaba distintos refugios de la ciudad.
El último contacto con su familia
De acuerdo al relato de la mujer, la última comunicación se produjo mediante el teléfono de una tercera persona. En esa oportunidad, el joven manifestó que había extraviado toda su documentación personal y expresó su intención de regresar a Argentina. Desde entonces no volvió a comunicarse con sus familiares ni se tuvieron noticias sobre su situación actual.
Ante la falta de información, la madre viajó los días 11 y 12 de junio a Paysandú para intentar localizarlo. Durante esas jornadas recorrió refugios, pensiones y dependencias policiales, aunque sin obtener resultados positivos.
Características físicas
Las autoridades difundieron una descripción física para facilitar su identificación. Pablo Ramón García es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,65 metros y tiene tez morena. Como señas particulares, utiliza un aro en la oreja derecha y posee un piercing en la nariz. Además, presenta una cicatriz visible en la frente y otra en la parte posterior de la cabeza, donde no le crece cabello.
También tiene numerosos tatuajes, entre ellos diseños que cubren gran parte del brazo izquierdo, una figura similar a una estrella negra en la mano izquierda, varios tatuajes en el brazo derecho y las inscripciones “Mamá”, “Cami” y “Maite” tatuadas en el pecho.
Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero o haya tenido contacto con él en los últimos meses se comunique de inmediato con la dependencia policial más cercana, con la Jefatura Departamental Uruguay al teléfono (03442) 422222 o con la línea gratuita de emergencias 101.