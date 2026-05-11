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Policiales Violento episodio

Acordó un encuentro con una mujer en Concordia, no le quiso pagar y la amenazó efectuando disparos

El hombre, de 68 años, fue acusado de amenazar con un arma de fuego y efectuar dos disparos durante una discusión ocurrida en una vivienda de calle Espejo; la Policía secuestró un revólver calibre 22.

11 de Mayo de 2026
Departamental Concordia.
Departamental Concordia.

El hombre, de 68 años, fue acusado de amenazar con un arma de fuego y efectuar dos disparos durante una discusión ocurrida en una vivienda de calle Espejo; la Policía secuestró un revólver calibre 22.

Un hombre de 68 años fue detenido este sábado por la noche en la ciudad de Concordia luego de protagonizar un violento episodio en una vivienda ubicada sobre calle Espejo al 600, donde fue acusado de amenazar y efectuar disparos con un arma de fuego durante una discusión con una mujer.

 

El procedimiento se inició alrededor de las 20, cuando efectivos de la Comisaría Tercera acudieron al lugar tras un llamado que alertaba sobre la presencia de un arma y detonaciones en el interior de una propiedad.

 

Al llegar, los policías se entrevistaron con una mujer de 35 años, quien relató que había mantenido un acuerdo de índole privada con el hombre y que, después del encuentro, éste se habría negado a entregarle el dinero pactado.

 

 

La discusión y los disparos

 

Según el relato brindado a los efectivos policiales, la situación se tornó violenta cuando la mujer reclamó el pago acordado. En ese contexto, el acusado habría extraído un arma de fuego y realizado dos disparos.

 

El episodio generó momentos de tensión dentro de la vivienda y derivó en una rápida intervención policial en la zona de Concordia, según informó el Diario Río Uruguay.

 

A raíz de la denuncia y de los elementos encontrados en el lugar, la fiscal Luciana Musuliotis ordenó distintas medidas investigativas y la intervención de Policía Científica.

 

Detenido en Concordia.
Detenido en Concordia.

 

Secuestro de un arma y pericias

 

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron un revólver calibre 22 con capacidad para seis proyectiles y además encontraron dos vainas servidas, elementos que quedaron incorporados a la causa judicial.

 

Peritos realizaron tareas de fotografía, planimetría, levantamiento de rastros y pruebas de dermotest para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido.

 

El hombre quedó detenido por disposición de la fiscalía y fue imputado de manera preliminar por los presuntos delitos de abuso de arma y tenencia ilegal de arma de fuego.

 

 

La causa sigue en investigación

 

Mientras continúa la investigación judicial en Concordia, los investigadores intentan establecer con precisión cómo se desarrolló la secuencia dentro de la vivienda y si existieron otras situaciones de violencia previas al momento de los disparos.

 

También se aguarda el resultado de las pericias balísticas y de los informes técnicos realizados sobre el arma secuestrada.

Temas:

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