Una joven cayó de su moto al esquivar a un niño en bicicleta

Un accidente vial se registró en la calle José María Paz, en jurisdicción de la Comisaría 9º, cuando una joven motociclista cayó de su vehículo al intentar esquivar a un niño que circulaba en bicicleta. El hecho generó la intervención de personal policial y del servicio de emergencias.

Según informó a Elonce el subcomisario Alejandro Franco, la situación fue advertida por la división 911, que comisionó a los efectivos al lugar del siniestro. “Al llegar constatamos la moto y la bicicleta en el lugar”, explicó.

El funcionario detalló que la bicicleta era conducida por un menor de 10 años, quien afortunadamente resultó ileso, mientras que la motociclista, una joven de 20 años, fue trasladada al Hospital San Martín para su atención médica.

El hecho y las primeras pericias

De acuerdo a las primeras informaciones, ambos circulaban en el mismo sentido por calle José María Paz cuando se produjo el incidente. “Por circunstancias que se tratan de establecer se produjo el siniestro vial”, indicó Franco.

Según las autoridades, el menor se encuentra en buen estado de salud, aunque “asustado” por la situación.

Recomendaciones y prevención en la vía pública

Desde la comisaría remarcaron la importancia de la precaución en la vía pública, especialmente en horarios de baja visibilidad. El subcomisario hizo hincapié en el rol de los adultos responsables cuando se trata de menores.

Joven cayó de su moto al esquivar un niño en bicicleta

“Aprovecho para aconsejar a los padres tener sumo cuidado y acompañar a los chicos cuando andan en la calle, con este tipo de cuestiones por los horarios en los cuales circulan”, expresó Franco.

Asimismo, recomendó el uso de elementos de seguridad como cascos y luces en bicicletas, especialmente en esta época del año donde anochece más temprano y las condiciones de visibilidad son reducidas.