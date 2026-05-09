Tras la estafa, la Escuela Záccaro realiza una feria solidaria: necesitan reunir $1.600.000

Con una importante participación de estudiantes, padres y emprendedores, este sábado se desarrolla una feria solidaria en el SUM Lomas del Brete, en la ciudad de Paraná. La actividad fue organizada por familias y alumnos de sexto año de la Escuela Secundaria N° 19 Raúl Humberto Záccaro con el objetivo de reunir dinero para la compra de los buzos de egresados.

Durante la jornada, los asistentes pueden recorrer distintos puestos de ropa, accesorios, maquillaje, juguetes y gastronomía, además de colaborar comprando tortas fritas, pastas, panchos y otras propuestas elaboradas para recaudar fondos.

“La organizamos para juntar la plata de los buzos de egresados que ellos están necesitando para poder retirarlos, para que puedan tener su buzo y su campera”, explicaron desde la organización.

Una jornada solidaria y familiar

El evento comenzó durante la tarde y permanecerá abierto hasta las 19. Según señalaron los organizadores, la convocatoria se realizó a través de redes sociales, mensajes por WhatsApp y carteles colocados en distintos puntos del barrio.

“Estuvimos subiendo flyer por Messenger, por WhatsApp, en Facebook y los chicos pegaron carteles también en la zona del barrio, así que así convocamos a todos los feriantes y emprendedores”, comentaron.

Además, agradecieron la presencia de quienes decidieron participar pese a las bajas temperaturas. “Agradecer también a los que vinieron a pesar del clima y alentar a la gente que venga, que hay feriantes dispuestos, tienen muchas cosas ricas para comer”.

La feria se realiza en el SUM Lomas del Brete, ubicado sobre calle 19 de Abril 1298, un espacio que, según destacaron, comenzó recientemente a utilizarse para actividades comunitarias. “La verdad que es un lugar muy bonito donde decidimos arrancar porque este lugar no estaba realizando ningún tipo de actividad y le dimos inicio con esta feria solidaria para los alumnos de Escuela Záccaro”.

El objetivo: reunir fondos para los egresados

Desde la organización explicaron que el grupo necesita reunir alrededor de 1.600.000 pesos para cubrir los costos de las camperas y chombas de egresados.

“Estamos hablando de ese monto, lo cual se ha venido realizando ventas de torta frita, combos de pastas, panchos y otras actividades”, señalaron.

Los chicos fueron víctimas de una estafa. Según pudo saber Elonce, una compañera y su madre eran las encargadas de reunir los fondos, pero finalmente el pago nunca se concretó y el dinero “desapareció”.

También destacaron el compromiso de los alumnos en cada una de las propuestas impulsadas para alcanzar el objetivo. “Los chicos vienen trabajando codo a codo y la verdad que lo que vale en estas circunstancias es la empatía”.

Feria de emprendedores en el SUM Lomas del Brete a beneficio de los alumnos de la escuela Zaccaro

Los propios estudiantes participaron activamente de la organización, decorando el salón, diseñando banderas y colaborando en la venta de comida. “Más que nada estuvimos en la parte de la bandera que está ahí afuera y ayudamos un poco a acomodar acá”, contó una de las alumnas.

Otra estudiante agregó: “Estuve haciendo el diseño de la bandera junto a mis compañeros y estuvimos acá vendiendo tortas fritas”.

Una invitación abierta a toda la comunidad

Los organizadores remarcaron que esta feria es apenas el inicio de una serie de actividades solidarias que planean realizar para seguir recaudando fondos y permitir que los estudiantes puedan cerrar su etapa escolar con sus prendas de egresados.

“Es el inicio de otras actividades que vamos a realizar para poder juntar los fondos para llegar a ese sueño y cerrar esa etapa de los chicos de Raúl Humberto Záccaro con su chomba y con su buzo como corresponde”, expresaron.

La invitación permanece abierta para toda la comunidad. Además de colaborar con la causa, quienes se acerquen podrán disfrutar de un ambiente familiar, propuestas gastronómicas y distintos emprendimientos locales en una tarde solidaria pensada para acompañar a los estudiantes.