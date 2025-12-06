 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná En calles Jorge Newbery y Salellas

Trabajadores de UTA realizaron un pacífico acampe frente al galpón de la empresa San José

Una gran cantidad de trabajadores se presentaron en la ruta 12, frente al galpón de la empresa San José, para realizar un pacífico acampe.

6 de Diciembre de 2025
Postal del acampe.
Postal del acampe. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Una gran cantidad de trabajadores se presentaron en la ruta 12, frente al galpón de la empresa San José, para realizar un pacífico acampe.

Este domingo 7 de diciembre comenzará a funcionar el nuevo servicio de transporte en Paraná, bajo la empresa San José S.A. El servicio contará con unidades nuevas que recorrerán las calles de la capital provincial, además de contar con algunas mejoras como una app para tener el seguimiento de su circulación, como así también otras mejoras como el agregado del aire acondicionado.

 

 

En ese marco, en la noche del sábado se hicieron presentes en el galpón de la empresa, ubicada en calles Jorge Newbery y Salellas, una gran cantidad de trabajadores nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para realizar un pacífico acampe.

 

En el lugar se hicieron presente el secretario general de UTA Entre Ríos, Juan José Brito, como así también el secretario gremial de UTA, Gustavo Rupp.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Los 237 trabajadores estarán presentes desde las cuatro de la mañana de forma voluntaria y con el uniforme de trabajo. Según

 

De cara a este domingo, dirán presente integrantes de la Secretaría de Trabajo, inspectores y un escribano para dar un marco legal.

 

Cobertura de Elonce sobre la llegada del nuevo servicio de colectivos de Paraná

 

Temas:

UTA acampe Pacífico colectivos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso