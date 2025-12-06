Trabajadores de UTA realizaron un pacífico acampe frente al galpón de la empresa San José

Este domingo 7 de diciembre comenzará a funcionar el nuevo servicio de transporte en Paraná, bajo la empresa San José S.A. El servicio contará con unidades nuevas que recorrerán las calles de la capital provincial, además de contar con algunas mejoras como una app para tener el seguimiento de su circulación, como así también otras mejoras como el agregado del aire acondicionado.

En ese marco, en la noche del sábado se hicieron presentes en el galpón de la empresa, ubicada en calles Jorge Newbery y Salellas, una gran cantidad de trabajadores nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para realizar un pacífico acampe.

En el lugar se hicieron presente el secretario general de UTA Entre Ríos, Juan José Brito, como así también el secretario gremial de UTA, Gustavo Rupp.

Foto: Elonce.

Los 237 trabajadores estarán presentes desde las cuatro de la mañana de forma voluntaria y con el uniforme de trabajo. Según

De cara a este domingo, dirán presente integrantes de la Secretaría de Trabajo, inspectores y un escribano para dar un marco legal.

