Se realiza la 5° edición de Paraná Comic Con en La Vieja Usina: "Es impresionante la cantidad de gente"

Tres personas se caracterizaron como los personajes de Star Wars

Con éxito se lleva a cabo la 5° edición de la convención animé Paraná Comic Con en La Vieja Usina. Las actividades comenzaron el viernes y finalizan este domingo.

Cabe mencionar que durante la última jornada las actividades comenzarán a las 13 horas y terminarán a las 21:30. El precio de las entradas generales en puerta tienen un valor de $25.000, $10.000 para los niños y para los menores de 6 años en adelante es gratis.

El espacio cuenta con patio gastronómico y kiosco de golosinas mexicanas y productos asiáticos.

Testimonios de los organizadores

“Es impresionante la cantidad de gente que ha venido, estamos felices de formar parte del staff”, sostuvo uno de los organizadores ante las cámaras de Elonce.

Otra colaboradora, Micaela, señaló: “Estamos muy agradecidos. Hay mucha gente, ayer explotó, no sabíamos dónde más alojar gente porque fue una locura. Hoy estuvo Laura Torres, Mario Castañeda, Mike Leal y René García y Fred Fredy Condoleo. Mañana domingo se van a presentar los últimos tres juntos. Tenemos muy buena expectativa”.

Carolina y Leandro, organizadores, señalaron: “No esperábamos tanta gente. Vinieron de Uruguay, de Entre Ríos, de Victoria, de Chaco, de Formosa, de Neuquén. Es un clásico y la verdad que no esperábamos tanta gente”.

“Es una convención de eventos comic, anime y cultura K-pop. Cada stand está tematizado a lo que se relaciona dentro del evento y afuera las luchas libres medievales”, explicaron.

La pasión por los personajes

Un niño se caracterizó como Chaoz de Dragon Ball y contó que su motivación se basa en que le gusta el personaje. “Ya había hecho varios cosplays antes y quise hacer este, por eso mi mamá me ayudó a hacerlo”, contó.

“Mi mamá es el maestro de Chaoz”, agregó.

Tres personas caracterizadas como en la película Star Wars, contaron que participan en todas las ediciones de la convención, además de que los niños se sacan fotos constantemente. “La mayoría nos quiere”, aseguraron.

Otro personaje expresó: “Es la primera vez que participo en una de estas convenciones y quería demostrar de alguna manera mi amor hacia esta saga que fue prácticamente mi infancia”.