Motoencuentro solidario: pasión por las motos y ayuda comunitaria en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El Motoencuentro solidario comenzó este fin de semana en la Toma Vieja de Paraná con bandas en vivo, emprendedores locales y motociclistas llegados desde distintos puntos del país. El evento, además de celebrar la cultura motera, busca colaborar con merenderos de la ciudad.
El camping de la Toma Vieja volvió a convertirse en escenario de uno de los encuentros más esperados por los amantes de las dos ruedas. Desde la noche del viernes comenzó el Motoencuentro solidario en Paraná, una propuesta que combina música en vivo, gastronomía, feria de emprendedores y la llegada constante de motociclistas de diferentes provincias argentinas.
A pesar de las bajas temperaturas, el predio comenzó a llenarse desde temprano con motos, carpas y grupos de amigos que eligieron pasar el fin de semana compartiendo la pasión por la ruta.
Entre los primeros asistentes apareció Guillermo, llegado desde Devoto, quien participó por primera vez del Motoencuentro solidario y no ocultó su entusiasmo. “Muy lindo todo. Es la primera vez que vengo, pero muy hermoso todo”, expresó mientras recorría el predio junto a sus amigos.
Un ambiente de camaradería y pasión por la ruta
Durante la cobertura también se destacó el ambiente familiar y amistoso que caracteriza a este tipo de reuniones. “Ese es el ambiente de los moteros. Es muy tranquilo”, señaló el cronista, mientras seguían arribando motociclistas de diferentes puntos del país e incluso visitantes del exterior.
Guillermo también remarcó aspectos de la organización y la seguridad del evento. “Es muy bueno, muy bueno, de 10. Muy bueno en todo sentido. La seguridad, todo es muy espectacular”, aseguró. Además, contó que permanecerán en el predio hasta el domingo disfrutando de las actividades y del camping.
La organización apuesta a que el encuentro continúe creciendo y logre consolidarse como una referencia regional e internacional. El constante movimiento de motos, puestos gastronómicos y escenarios musicales le dio color a una noche marcada por la camaradería y el espíritu aventurero de los viajeros.
Otro de los puntos fuertes del Motoencuentro solidario es el espacio destinado a emprendedores locales. Uno de ellos es Pablo, creador de “Taller El Indio”, quien desde hace más de una década fabrica productos artesanales para camping y cocina.
Emprendedores y economía local en movimiento
“Tenemos todo lo que es para cocinar a leña, parrillita enrollable, parrilla plegable y después un poco de artesanía, todo con cosas recicladas”, explicó el emprendedor paranaense al mostrar discos, hornos y accesorios especialmente diseñados para transportar en moto.
Pablo valoró además la posibilidad de participar nuevamente del evento. “Está muy bueno porque es una ayuda tanto para nosotros como para ellos también, digamos. Es una atracción más”, sostuvo. Según explicó, los productos más consultados son las parrillas plegables y artículos prácticos para camping.
Mientras tanto, las bandas locales aportaban música en vivo y el sector gastronómico comenzaba a colmarse de visitantes. El aroma a asado y comidas típicas acompañó la noche mientras cientos de personas recorrían el predio.
Entre los asistentes también estaban Martín, oriundo de Santa Fe, y Verónica, de Paraná, quienes destacaron el sentido de pertenencia que generan estos encuentros. “Es como encontrarse con hermanos, con gente que está en la misma, que comparta la misma pasión, la pasión por los fierros”, afirmaron.
El costado solidario del encuentro
La pasión por las motos y la libertad de la ruta fueron algunos de los conceptos que más se repitieron entre los participantes. “Es la libertad, lo que da la moto, la libertad”, resumieron los motociclistas consultados durante la cobertura.
Martín también contó que llegó al encuentro a bordo de una Royal Enfield y que decidieron quedarse acampando durante todo el fin de semana. “Cada viaje es una aventura siempre”, expresó mientras compartían la experiencia con otros viajeros.
Sin embargo, el aspecto más importante del Motoencuentro solidario es su finalidad benéfica. Parte de lo recaudado durante el evento será destinado a merenderos de Paraná, reforzando así el compromiso social de una comunidad que combina pasión, solidaridad y compañerismo.