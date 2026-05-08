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"El hombre inesperado" en Paraná: fue una exitosa función en el Teatro 3 de Febrero

La obra "El hombre inesperado" en Paraná se presentó con gran éxito en el Teatro 3 de Febrero, con sala colmada y destacadas actuaciones de Inés Estévez y Germán Palacios.

8 de Mayo de 2026
Imagen de la función "El hombre inesperado".
Imagen de la función "El hombre inesperado". Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

La obra "El hombre inesperado" en Paraná se presentó con gran éxito en el Teatro 3 de Febrero, con sala colmada y destacadas actuaciones de Inés Estévez y Germán Palacios.

"El hombre inesperado" en Paraná tuvo una destacada presentación en el histórico Teatro 3 de Febrero, donde la obra escrita por la autora francesa Yasmina Reza reunió a un gran marco de público durante la función del viernes por la noche. La puesta en escena, protagonizada por Inés Estévez y Germán Palacios, fue recibida con fuertes aplausos y una excelente respuesta de los espectadores.

 

La actriz Inés Estévez destacó la calidez del público entrerriano tras la función. “Nos ha ido hermoso. Este teatro es tan emblemático y bellísimo cuando está lleno. Hay diferentes públicos y este ha sido especialmente cálido y ha entendido, seguido y abrazado todo el trayecto de este viaje en tren. Estamos felices”, expresó en diálogo con Elonce.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

La presentación en Paraná se enmarca dentro de una gira nacional que viene recorriendo distintas provincias y escenarios destacados del país, consolidando el éxito de la obra desde su estreno en abril del año pasado.

 

Una historia íntima con gran impacto escénico

 

Por su parte, Germán Palacios también se mostró satisfecho con la respuesta del público y el desarrollo de la función en la capital entrerriana. “Tenía muchas intenciones e hicimos muchos esfuerzos para venir acá. Acabamos de tener una función hermosa y estamos muy felices”, señaló el actor.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Palacios adelantó que la gira continuará con nuevas presentaciones en diferentes puntos del país. “Mañana nos vamos a Santa Fe, a otro teatro hermoso. Esto es día a día y estamos con ganas de seguir festejando”, agregó.

 

La obra presenta una trama intimista centrada en el encuentro fortuito entre dos personas desconocidas durante un viaje en tren, donde se desarrolla una tensión dramática progresiva que sostiene la atención del público a lo largo de toda la función.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Una puesta en escena que recorre el país

 

Desde su estreno, “El hombre inesperado” ha recorrido numerosas ciudades de Argentina y también ha cruzado fronteras hacia Uruguay, consolidándose como una de las producciones teatrales más destacadas de la cartelera reciente.

 

La obra combina humor, tensión y reflexión en un formato que pone el foco en los vínculos humanos y las situaciones inesperadas que pueden surgir en la vida cotidiana. Este enfoque ha sido clave para su buena recepción en distintos públicos.

 

En Paraná, la función volvió a confirmar la vigencia de la propuesta y el fuerte vínculo del teatro con la audiencia local, que colmó la sala del emblemático Teatro 3 de Febrero y acompañó con entusiasmo cada momento de la puesta en escena.

Temas:

el hombre inesperado Teatro 3 de Febrero
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