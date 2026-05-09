Feria de moda circular en Sala Mayo: "Cada vez más el vecino de Paraná elige este tipo de espacios"

Este sábado por la tarde se llevó a cabo en Sala Mayo una “Feria circular” que contó con la participación de 50 emprendedores, 40 vinculados a la ropa y a los accesorios y 10 relacionados a los centros de economía social.

Al respecto, la responsable de la subsecretaría de Economía Social, Priscila Spinetti dialogó con Elonce y explicó que “la idea de la feria circular es mostrar no solamente la ropa usada sino ropa con intervenciones, con la idea de reciclar y reutilizar, darle una segunda o tercera oportunidad sobre todo a las prendas”.

La feria contó con prendas como abrigos y calzados para hombres, mujeres, jóvenes y niños de todas las edades, además de accesorios y elementos de marroquinería.

Spinetti señaló que hay vestimentas confeccionadas por las emprendedoras con tintes naturales.

“Cada vez más el vecino de Paraná elige este tipo de espacios porque la calidad de la indumentaria está buena, es ropa que se puede usar”, reconoció y valoró: “Los vecinos aceptan y confían en este proceso de las ferias municipales y se acercan a los lugares”.

Visitas de autoridades

Durante la jornada visitó la feria el secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, Enrique Ríos, “que es quien nos acompaña como subsecretaría”, dijo Spinetti.

La importancia de las ferias

La joven responsable de la iniciativa reconoció que “siempre es lindo hacer feria porque uno muestra, se vende, compartimos experiencias y también nos empezamos a conocer con los emprendedores y emprendedoras”.

La próxima edición de la feria circular será el 20 de junio en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. “Es la primera vez en Sala Mayo y la idea es continuarla una vez al mes. Será a partir de las 15 horas”, adelantó.

El testimonio de emprendedores y visitantes

Elonce también entrevistó a visitantes y compradores de la feria que se acercaron en el marco de una tarde fría e ideal para visitar el lugar.

“Está hermoso. Hay muchísimo, este stand es una locura”, señaló una compradora.

En tanto, la encargada del puesto, Eliana Silvetti, señaló su alegría por participar. “Tenemos accesorios y línea de customizados. Logramos una prenda nueva a partir de una ya usada”, indicó.

“Me encanta diseñar y crear, hago todo yo. Estudié Diseño e indumentaria y esta es una manera de fusionar diseño con creatividad. Tengo la prenda en la cabeza y digo “con esto voy a hacer una prenda nueva”, reconoció.

En otro puesto, una emprendedora de Oro Verde, Gabriela Saldarini, ofreció su propuesta de moda circular Oroverde. “Estoy muy contenta que nos hayan invitado a participar, muy lindo”, sostuvo.

La mujer vende moda circular de ropa de marca e incluye prendas de vestir, calzados y carteras. Los precios comienzan en 35.000 pesos con productos de alta calidad. “Hace cuatro años me dedico a esto y tengo clientas de todos lados, de las aldeas, de Paraná, de San Benito, de Colonia Avellaneda”, explicó y señaló que en redes aparece como @modacircularoroverde, ahí van a ver todos los artículos que tengo que es ropa, calzados y carteras.

En otro puesto, Alejandro vende ropa deportiva. “Hoy en día se usa mucho la ropa deportiva dado que está en auge todo lo que es deportivo. Hoy en día se le da más importancia a veces a la ropa deportiva que a la de vestir”, subrayó.

“Ya participé en la anterior edición que fue en el Juan Ortiz y hubo mucha concurrencia, muy contento por las ventas”, señaló.

Otra emprendedora es dueña de Tienda Garage, con 4 años de antigüedad, que funciona en calle Alvarado, en Paraná. Los precios comienzan en 12.000 pesos y hay variedad de telas y prendas. “Se vendió un montón, está buenísimo y hay que destacar que la municipalidad visibilice que en Paraná existe un circuito circular que busca vender a precio accesible y cuidar el planeta”, dijo.

Señaló, en esa línea, que la industria textil es una de las más contaminantes del del mundo.

En otro puesto se comercializan accesorios, carteras y prendas de vestir. “El diseño para mí es todo, es lo que le da la diferencia a cada prenda, a cada objeto.

Los emprendedores trajeron joyitas, así que no se lo pierdan todos los meses”, instó la emprendedora.

“Super agradecida por este espacio. Hace tres años que me dedico a esto”, marcó.