Robaron en una tienda de ropa de calle Malvinas: uno de los delincuentes "es conocido" por otros delitos

Un robo fue denunciado este martes por la tarde en una tienda de ropa ubicada en calle Malvinas al 490, en la ciudad de Paraná. Gracias al aporte de registros fílmicos del local, se logró identificar y demorar a dos hombres, uno de ellos con antecedentes penales, y recuperar gran parte del dinero sustraído.

El jefe de la Comisaría Primera, comisario Hugo Paniagua, brindó detalles del hecho. “Aproximadamente a las 17:40, tomamos conocimiento de un ilícito consumado en una tienda de ropa. La empleada, al llegar para abrir el local, se da cuenta de que la puerta de ingreso se encontraba sin llave”, explicó.

Según relató, al ingresar al comercio la trabajadora constató el faltante de un posnet y de una cámara de seguridad ubicada sobre la caja registradora. “También observa pisadas sobre el mostrador y, al revisar un sobre con dinero en efectivo, constata la faltante de una suma aproximada de entre 150 mil y 170 mil pesos”, detalló el comisario.

La empleada dio aviso a la propietaria, quien aportó los registros de las cámaras de seguridad del local. “Se puede observar que alrededor de las 14:35 ingresa un masculino, permanece frente a la tienda como observando, tantea el picaporte, advierte que la puerta estaba sin llave, ingresa y comete el ilícito”, indicó Paniagua.

A partir de esas imágenes y con el apoyo de las cámaras de la División 911, el personal policial logró seguir el recorrido del sospechoso, quien actuaba junto a otro hombre que hacía de campana. “La última cámara los registra en calles Anacleto Medina y Estrada. A partir de allí se realizó un cerrojo con móviles de la División 911 y se los localizó en el Parque Varisco, en calle La Delfina”, explicó.

Ambos hombres fueron demorados y, durante la requisa, se halló dinero en efectivo. “En una de las zapatillas del masculino que ingresó al local se encontró una bolsa con la suma de 222.900 pesos en efectivo”, precisó el jefe policial. El dinero fue secuestrado y se confirmó que corresponde a lo sustraído del comercio.

Si bien se logró recuperar la mayor parte del efectivo, el comisario aclaró que “por el momento no se pudo recuperar el posnet ni la cámara de seguridad”. Además, confirmó que el principal sospechoso “es conocido en el ambiente policial y cuenta con antecedentes por este y otros delitos”.