Desplegaron rápido operativo de limpieza tras la multitudinaria propuesta “Viví 25 de Mayo”

Tras una nueva edición de Viví 25 de Mayo, la Municipalidad de Paraná llevó adelante un operativo inmediato de limpieza que permitió dejar en condiciones la calle 25 de Mayo en pocos minutos, luego de finalizada la desconcentración del público que participó del evento.

La capital entrerriana vivió una jornada festiva con una importante concurrencia de vecinos y turistas, y durante el desarrollo de la propuesta se desplegó un trabajo preventivo por parte del personal municipal para mantener el orden y la limpieza en la zona. Según se informó, se apostaron cuatro trabajadores municipales por cuadra, quienes realizaron tareas constantes de recolección de residuos y concientización a los transeúntes sobre la importancia de cuidar el espacio público.

La iniciativa Viví 25 de Mayo surgió por impulso de los comerciantes de la avenida y contó nuevamente con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná, el Ente Mixto de Turismo de Paraná (EMPATUR) y el Centro Comercial e Industrial, en una articulación público-privada orientada a fortalecer la actividad comercial y cultural.

Operativo de limpieza

Una vez que comenzó la desconcentración del público, se puso en marcha un operativo de limpieza profunda. Un total de 20 trabajadores municipales ingresaron rápidamente a la zona para realizar un barrido general y recolectar los residuos generados durante el evento.

Posteriormente, se efectuó el lavado completo de la calle mediante el uso de dos camiones cisterna. Además, el operativo incluyó la intervención de tres camiones recolectores y una compactadora, lo que permitió agilizar las tareas y normalizar el sector en pocos minutos.

El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, destacó el trabajo realizado por los equipos municipales. “Quiero destacar la gran labor de los equipos durante toda la jornada, garantizando que nuestros espacios públicos se mantuvieran en perfectas condiciones”, expresó.

Rápida limpieza de calle 25 de Mayo (foto Municipalidad de Paraná)

En ese sentido, el funcionario remarcó que “la zona quedó limpia gracias al compromiso y esfuerzo de más de 70 trabajadores municipales para que la gente siga disfrutando de los espacios públicos, limpios y en condiciones para todos”.

Desde el Municipio señalaron que este tipo de operativos forman parte de una planificación integral que acompaña eventos de gran convocatoria, con el objetivo de asegurar la convivencia urbana y el cuidado del espacio público antes, durante y después de cada actividad.