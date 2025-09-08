Motociclista perdió el control y cayó al asfalto tras doblar en U en avenida Ramírez

Siniestro vial en una de las arterias principales de Paraná

Un siniestro vial se registró en la mañana de este lunes sobre avenida Ramírez, entre Dean J. Álvarez y la zona de Cinco Esquinas, en Paraná. El hecho involucró a un motociclista de unos 50 años que resultó lesionado tras una maniobra riesgosa.

Según pudo saber Elonce, una moto Suzuki circulaba en sentido norte-sur por la avenida y al intentar realizar un giro en U en Dean J. Álvarez, se encontró con otra moto que circulaba detrás. Aunque no hubo colisión entre los vehículos, el conductor del primer rodado perdió el control y cayó al pavimento.

De inmediato, se dio intervención a personal policial y a una ambulancia que trasladó al herido hacia el hospital San Martín, ya que presentaba fuertes golpes en distintas partes del cuerpo.

Demoras en el tránsito

El incidente ocasionó complicaciones momentáneas en la circulación vehicular, que se vio reducida en la zona mientras la moto permanecía en la calzada.

Una vez que el rodado fue retirado, el tránsito en avenida Ramírez recuperó su ritmo habitual sin mayores inconvenientes. Elonce.com