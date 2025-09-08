 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Paraná

Motociclista perdió el control y cayó al asfalto tras doblar en U en avenida Ramírez

El accidente ocurrió este lunes por la mañana, cuando un hombre perdió el control de su moto tras intentar doblar en U en la intersección de Avenida Ramírez con Dean J. Álvarez.  

8 de Septiembre de 2025
Siniestro vial en una de las arterias principales de Paraná
Siniestro vial en una de las arterias principales de Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Un siniestro vial se registró en la mañana de este lunes sobre avenida Ramírez, entre Dean J. Álvarez y la zona de Cinco Esquinas, en Paraná. El hecho involucró a un motociclista de unos 50 años que resultó lesionado tras una maniobra riesgosa.

 

Según pudo saber Elonce, una moto Suzuki circulaba en sentido norte-sur por la avenida y al intentar realizar un giro en U en Dean J. Álvarez, se encontró con otra moto que circulaba detrás. Aunque no hubo colisión entre los vehículos, el conductor del primer rodado perdió el control y cayó al pavimento.

 

De inmediato, se dio intervención a personal policial y a una ambulancia que trasladó al herido hacia el hospital San Martín, ya que presentaba fuertes golpes en distintas partes del cuerpo.

 

Demoras en el tránsito

 

El incidente ocasionó complicaciones momentáneas en la circulación vehicular, que se vio reducida en la zona mientras la moto permanecía en la calzada.

 

Una vez que el rodado fue retirado, el tránsito en avenida Ramírez recuperó su ritmo habitual sin mayores inconvenientes. Elonce.com

 

Temas:

siniestro vial Paraná dobló en U Avenida Ramírez Motociclista
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso