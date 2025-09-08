 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En Victoria

Secuestraron cocaína y detuvieron a seis personas en procedimiento por narcomenudeo

Un operativo de la División Drogas Peligrosas de Victoria terminó con seis detenidos y el secuestro de cocaína fraccionada, celulares, dinero y balanzas. El procedimiento fue dispuesto por la Justicia en el marco de la Ley de Narcomenudeo.

8 de Septiembre de 2025
Durante la jornada del domingo, se llevó a cabo un procedimiento por narcomenudeo en la ciudad de Victoria, que estuvo a cargo de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental. La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías local y enmarcada en una investigación dirigida por el fiscal Iván Yedro.

El operativo contó con la participación del grupo especial de Victoria, personal de áreas operacionales y efectivos de Policía Científica. El allanamiento se concretó en una vivienda ubicada en calle Pública del barrio La Ponderosa, habitada por una familia oriunda de Rosario.

 

Secuestros en el domicilio

En el lugar, los uniformados incautaron cocaína fraccionada para su venta, elementos de corte, balanzas de precisión, nueve teléfonos celulares y alrededor de 350.000 pesos, presuntamente producto de la comercialización de estupefacientes.

Las tareas se desarrollaron en el marco del planeamiento estratégico dispuesto por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía de la provincia, con el objetivo de dar respuesta a la ciudadanía y controlar zonas vinculadas a la venta de drogas.

 

Seis detenidos a disposición de la Justicia

Como resultado del procedimiento, fueron detenidas seis personas: tres hombres de 55, 26 y 23 años, y tres mujeres de 52, 33 y 20 años. Todos quedaron alojados en la Alcaldía de la Jefatura Departamental Victoria, a disposición de la Fiscalía interviniente.

Temas:

Estupefacientes Vivienda
